“Por eso nada funciona en Argentina… Nos gana la hipocresía siempre”

El periodista Gastón Lang se refirió a la reacción contra los jugadores de rugby tas el crimen de un joven a la salida de un boliche de Villa Gessel.

Un joven de 19 años oriundo de la ciudad de Buenos Aires murió como consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea fuera del boliche Le Brique, de la localidad bonaerense de Villa Gesell, y por el hecho fueron detenidos 11 jugadores de rugby de un club de Zárate.

Los detenidos fueron identificados como Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18).









Gastón Lang, reflexionó:

Leo a señores y señoras, que salieron a cazar rugbiers, como si eso los limpiara de todas las atrocidades que hacen cada día de sus vidas.

Como en todos lados, como en todos los deportes, hay buenas y malas personas, hay personas malas solas o en grupo, hay personas malas, que matan, sin que una cámara los filme, hay personas malas, que saben que lo son y deben vivir con eso.

Lo que paso con este pobre chico que mataron, ya pasó otras veces, y no cambió nada, las ciudades de la costa siguen siendo el mismo descontrol de hace décadas, o mas aún, los que debieron hacer cosas, para que esto deje de pasar no lo hicieron.

Nosotros, los padres en nuestras casas, también debemos hacernos cargo, debemos mirarnos mas al espejo y cuestionarnos, entender que los chicos se nos van de las manos en un cerrar y abrir de ojos. Debemos entender, que la educación, los valores, los ejemplos y el acompañamiento se da en la casa, solo en la casa.

Estigmatizar al rugby es una barbaridad, solo digna de las personas que quieren aprovecharse de esta penosa situación, para cargar culpas con los «ricachones» que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. A esas personas les digo que no alcanza con solo criticar en las redes y ponerte del otro lado, no alcanza, esto va a seguir pasando, porque no queremos, o no podemos cambiar como sociedad, y mientras sigamos teniendo personajes públicos, que esperan a que se mande una cagada el sector al que no quiere, para «destrozarlo» públicamente, esto no va a cambiar, es más… lamento decirles que va a empeorar.

Los leo… leo a esos seres que se creen superiores, porque escriben bonito, o porque tienen seguidores que le dicen «sos la mejor, nunca cambies» y creen que representan a alguien, creen que cambian las cosas… y en muchísimos casos, son los mismos que vienen hablando o escribiendo hace décadas… y su frustración más grande debe ser, darse cuenta que nada lograron, que todo sigue igual, que los hijos de mama hacen lo que se les canta y los chicos pobres van presos…

Esa cabeza, es la que hay que cambiar, siempre mirar al otro, al acomodado, al que le fue bien, al exitoso, para chicanearlo, criticarlo, ofenderlo, ponerlo incómodo, solo porque ellos no tienen esa vida. Llegue a leer, «en el rugby son todos así…» ¿así como?-

Yo conozco pibes que juegan al rugby, que trabajan en iglesias, en grupos solidarios, ayudan, son respetuosos y no son violentos, ni con hombres, ni con mujeres. Yo los conozco, y también conozco lacras humanas que sería mejor perderlas que encontrarlas, y están ahí, con los buenos, con los que no tienen maldad, con los que van por la vida haciendo el bien… pero están ahí, como en todos los órdenes la nuestra vida, como el amigo que te invita a drogarte, o el que te pide mas velocidad cuando manejas, o el que chupa y quiere que vos chupes como él… están ahí, solo hay que identificarlos y alejarlos.

A veces nuestros chicos, no sabes hacer eso, no saben identificar y alejar a la gente mala, quizás porque nosotros mismos no sabemos hacerlo y nunca se lo enseñamos. Pero debemos tratar de lograrlo, tenemos que lograrlo, no solo por nuestros hijos, sino por todos.

No manchen un deporte como el rugby, no muestren sus miserias, siendo malos y aprovechando una situación para sacar a relucir todo su odio de clase, No hay forma de entender, la salvajada que hicieron esos seres humanos, no hay forma, deben pagar y deben hacerlo rápidamente, quizás, solo eso, traiga algo de alivio a la familia,

Cambiemos nosotros y después hablemos del resto…

Gastón Lang – Periodista – Conductor del programa de radio “El Operardor”

