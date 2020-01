Estatales dieron a conocer su terna para el ISS

Esta mañana, en la sede de UTELPa, se presentó la segunda lista que aspira a ocupar el cargo de representación que tienen las y los trabajadores estatales en el directorio del Instituto de Seguridad Social provincial.

La primera terna fue presentada hace unos días por la Intersindical tras un acuerdo de cúpula, sin consultar a las bases, resolvió los nombres para ocupar el cargo en el directorio.

La maniobra no fue bien vista por las y los afiliados de los gremios estatales, que inmediatamente solicitaron la convocatoria a elecciones.

Tal es así que, esta mañana, se presentó la lista integrada por Gloria Liliana Abratte, secretaria adjunta de la CTA de los Trabajadores y representante de la agrupación Verde y Balnca de ATE y trabajadora del ISS; Vanesa Daniela Villareal, empleada del ISS y Fabiana Sosa, trabajadora municipal y secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores de La Pampa.

«Somos un grupo de trabajadores, militantes sociales y políticas, y nos hemos autoconvocados para conformar esta terna dado que los trabajadores estatales deben ser representados por trabajadoras como nosotras y para eso nos ponemos a evaluación de nuestros compañeros de base», dijo Abrate y planteó que «siempre se debe propiciar la democracia en los gremios, la participación de todos, afiliados y no afiliados, mediante el voto».

-¿Por que la intersindical quiso imponer una terna sin siquiera hacer asambleas de base?

-Creo que tuvieron buena intención. Pero no podemos dejar de cumplir las leyes. Nosotros los sindicatos también tenemos que ajustarnos a derecho, ya que le exigimos eso al gobierno nosotros también tenemos que solicitarlo. La ley de Asociaciones Sindicales exige que los cargos de representación gremial, de actuación personal, y en territorio, sean elegidos por el voto de los trabajadores. Lo que no sabemos es si se cumplió o no con los pasos previos, hacer el llamado para que los postulantes se preinscriban. La democracia tiene que funcionar en los gremios.

-¿Creen que van a poder forzar la elección para acceder al lugar representación?

-Vamos a ver. La ley 1170 también lo faculta al gobernador para elegir. Es la ley madre del Instituto de Seguridad Social.

Abrate recordó además que «siempre se acordó entre ATE y UPCN», los gremios de base que tienen la representación de los trabajadores estatales. En este caso, la representatividad de la terna está dada por ATE: «Lo que queremos es presentar nuestra terna, posicionarnos ante los trabajadores, nosotros presentamos abales como corresponde, que solicitamos a nuestros compañeros de base, es decir, seguir con la democracia interna de los sindicatos».

«Nosotros respetamos a la Intersindical, es más, cuando con el compañero Roberto Simpson en 2003 asumimos en ATE, nosotros fuimos uno de los gestores de la Intersindical. Es una herramienta muy importante para nosotros y por eso debemos cuidarle. Pero desconocemos que pasó», dijo la dirigente de la CTA y aclaró «nosotros no cuestionamos a las compañeras que van en la otra lista, pero no representan a los gremios de base. Que quede claro que cuestionamos las formas».

La terna que acordó a «dedo» la Intersindical está integrada por Analía Apiz, del SiTraJ; María del Carmen Ganora, del SiTraSaP; y Silvina Pellitero, de APEL. Ninguna de las tres es afiliada a ATE o UPCN.

«No sabemos como se va a resolver. Pero el gobernador y sus asesores legales tendrán las facultades de hacerlo», deslizó Abrate. La decisión posiblemente quedará en el Ejecutivo, que deberá decidir por una de las dos ternas, ya que el tiempo del consenso pasó y hoy hay dos listas que pugnan por el lugar de representación en el directorio del ISS.

Hoy el puesto de vocal está ocupado por José Rodriguez, dirigente de UPCN, uno de los gremios de la Intersindical que se despegó del acuerdo de cúpula y que exigió participación.

