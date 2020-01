Malestar con la empresa Riva, constructora del nuevo hospital

Obreros de la construcción se comunicaron con este medio para dar cuenta de una serie despidos y de pagaos incumplimiento en el pago de las indemnizacones.

La empresa encargada de terminar la obra del nuevo hospital de Santa Rosa quedó en el centro de la escena pública por haber echado obreros sin causa y pagar la indemnización con cheques que no pudieron ser cobrados por fala de fondos en la cuenta bancaria









Un obrero mostró la documentación que prueba los despidso sin causa y el cheque rechazado por el Banco Macro.

“Estaba en la obra grande del hospital nuevo y un día me llegó el telegrama de despido con la invitación a ir a cobrar la indemnización”, relató uno de los trabajadores de la construcción.

“Cuando fui a cobrarlo, no me lo pagaron porque en la cuenta no hay fondos suficientes. Y la cajera cuando me vio me dijo que no era el primero que venía con uno de esos cheques que no se podían pagar porque no tienen plata”, relató.

“Sabes cuantos vienen con la misma empresa a cobrar la indemnización y no pueden cobrar”, le habría dicho la cajera al trabajador despedido sin causa.

“Ahora tengo que volver, pedir uno nuevo, es un ir y venir para cobrar lo que nos corresponde. Encima en estos momentos no hay laburo por ningún lado y esa es la única empresa que estaba tomando trabajadores”, añadió.

Despidos. Plan B pudo saber que sobre fin de 2019 hubo despidos en la empresa Riva. Tuvieron problemas para pagar sueldo y el aguinaldo de diciembre. También para cumplir con los aumentos salariales.

En la obra trabajan obreros de La Pampa, de otras provincias y de países limítrofes. “Venía todo bien hasta que un día fui, y el de seguridad no me dejo pasar. Estaba en un listado de despedidos. Ahora deben quedar trabajando unos 50 obreros”, calculó.

“Antes del despido había problemas con las liquidaciones de las quincenas. Cuando vos reclamas porque te liquidan mal, te hacen la cruz. He trabajado en todos los barrios. No he tenido problemas con las empresas de la provincia, pero las de afuera hacen lo que quieren con los trabajadores”, aseveró el obrero cesanteado.

Por último manifestó que “estas empresas que no son pampeanas hacen lo que quieren, cada tanto caen inspecciones de migraciones, de AFIP, de trabajo, descubren muchas situaciones irregulares, pero siguen haciendo lo que quieren con la gente”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios