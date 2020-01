Murió Sonia Tueros

A los 83 años, falleció la reconocida vecina santarroseña Sonia Tueros. Sus restos son velados en la Sala 5 de la CPE hasta las 18 horas.









Sonia María Tueros, fue dueña del mítico «café de Sonia», lugar de reunión para la bohemia de la capital pampeana durante los años noventa.

En 2015 había sido nombrada vecina destacada de la ciudad por el Concejo Deliberante de Santa Rosa. Tiene dos hijos, nueve nietos y tres bisnietos.

Nació el 18 de diciembre de 1936, en General Pico. Su familia se trasladó a Santa Rosa cuando ella tenía 5 años. Cursó sus estudios primarios en el Colegio María Auxiliadora y el secundario en el Nacional. A los 17 años ingresó a su primer trabajo en la secretaría del entonces gobernador, Salvador Ananía, que vivía pegado a la casa de la familia en General Pico.

Se recibió de profesora de piano siendo menor de edad y se preparó para ser taquidactilografa, mientras siguió trabajando en Casa de Gobierno. Luego se casó y abrió u comercia en la calle Urquiza e Hilario Lagos «ahí arrancó mi carrera comercial. He inventado de la nada 15 negocios en mi pueblo», dijo. No le gustaba llamarla ciudad.

Para ese entonces ya había tenido a sus dos hijos y daba pelea a un cáncer de cuello que le habían declarado los médicos. Luego contó que se curó tras un duro tratamiento. «Nadie se muere antes de tiempo», confió en una entrevista que le realizaron en el programa «Contame una historia» de Canal 3 de La Pampa.

«Yo tengo una vida muy especial. Tengo nueve nietos, tres bisnietos, que me vuelven loca», dijo Sonia en esa entrevista.

«He tenido tantas historias de amor. Mis hijos las saben todas por que yo nunca les oculte nada. Yo me casé re enamorada, a los 18 años, y antes como eran las cosas. Hasta que un buen día, a los 50 años dije nunca más me enamoro, y nunca más me enamoré. Y me voy a morir sola. No creo en el amor. Al menos no para mí», contó.

El Café de Sonia

«¿Como puse el café? Estaba fundida, no tenía un mango, y tenía que vender el rancho que también me costaba venderlo. Una noche me habían prestado una revista Hola, donde aparecía la madre de Spielberg con un café en New York, y yo dije si esta vieja alta y flaca tiene una café porque yo no. Y ahí no mas arranqué», reveló sobre los inicios.

«Fijate lo que es tener ganas de hacer cosas. Por eso me enferma lagente que se entrega y no tiene ganas de hacer algo. No puede ser. Era grande yo cuando puse el café. Y venía gente de primera. Se mezclaba todo. La biblia con el calefón, como dice el tango», contó Sonia durante esa entrevista.

