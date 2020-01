Olivero: “Es la cuarta vez que soy intendente con un gobierno del PJ y nunca me sentí discriminado”

El intendente de Pareara, Juan Carlos Olivero, destacó el encuentro que mantuvo hoy con el gobernador Sergio Ziliotto en Casa de Gobierno.

Olivero acudió como parte de la ronda de reuniones que viene teniendo el primer mandatario con todos los jefes comunales para abordar las necesidades que hay en cada una de las localidades de la provincia. «Fue muy positiva», destacó a la salida del despacho del gobernador.

«Escuché en más de una oportunidad, que para él no había municipios chicos ni grandes y que no haría ninguna discriminación política. Pertenezco a las líneas de la Unión Cívica Radical y por supuesto que le creo, porque ésta es la cuarta oportunidad que soy intendente con un gobierno provincial del Partido Justicialista y nunca me sentí discriminado por mi posicionamiento político”, expresó el intendente de Parera.









Olivero planteó un panorama socio económico complejo: «estamos viviendo una situación económica, social y laboral muy complicada, con una marcada desocupación y problemas sociales a los que, doy por seguro, no debe ser ajena ninguna localidad, ni la provincia en particular. Uno trata de contener pero a veces los presupuestos no alcanzan para concretar esa contención”, remarcó.

En ese sentido, trazó algunas prioridades que tiene la localidad en materia de obras y sostuvo que en esta gestión “acordamos armar un proyecto y tomé el riego asfáltico de calles como una de las necesidades y requerimientos de mi pueblo. Parera creció bastante y tenemos pocas cuadras asfaltadas, existe una necesidad de construir desagües y demás, por eso lo doy como una de las obras fundamentales para nuestra comunidad. Al respecto el Gobernador me pidió el armado del proyecto y me aseguró que las cuadras a construir se ejecutarán por administración con ayuda de la Provincia y aportes del municipio. De esta manera, trabajando en conjunto y haciéndolo a través de ambas administraciones también estaríamos generando fuentes de trabajo locales, que es otra de las prioridades en Parera”, comentó.

Consultado por la situación económica nacional, dijo que es “complicada” y reconoció que si bien La Pampa «es una provincia que está solida desde lo financiero, no está ajena a esa realidad, y nos afecta».

«Si hay desocupación, pérdida del poder adquisitivo e inflación, de alguna manera nos afecta. La coparticipación nacional no equipara a la inflación actual, todos perdemos poder adquisitivo”, resaltó.

Olivero se autodefinió como «un radical convencido, hoy no hay margen para nada, ni para el partidismo, ni para el egoísmo, hay que empujar el carro para el mismo lado, sea del color político que sea, no hay margen para otra cosa. Le deseo la mejor gestión al Gobernador y al presidente Alberto Fernández. No estamos en campaña política y si le va bien al Presidente, si le va bien al Gobernador, nos irá bien a los pampeanos”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios