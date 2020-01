“Si el agua no se controla ni se regula, ni achenses ni santarroseños tendremos agua en los próximos años”

La ex diputada provincial, Adriana Leher, manifestó su oposición a que se traspase agua del Acuífero Valle Argentino al acueducto Rio Colorado sin que se haya realizado un estudio de Impacto ambiental.

Leher sostuvo que “como diputada mandato cumplido y defensora del acuífero Valle Argentino manifiesto mi oposición al proyecto de Juan Carlos Mecca de traspasar agua del Acuífero Valle Argentino al acueducto Rio Colorado sin un estudio de Impacto ambiental previo, es de conocimiento público que no nos negamos a compartir el agua, pero antes tiene que estar realizado el estudio de Impacto Ambiental”.









La ex diputada precisó que “De realizar la inyección de agua del acuífero al acueducto del Rio Colorado, Juan Carlos Mecca no estaría cumpliendo con el deber de funcionario público, no solo él, sino todo el equipo que está detrás del proyecto de inyección de agua desde el Acuífero Valle Argentino al acueducto Rio Colorado, no se estarían respetando la Ley Nacional Nº 25675: Ley General del Ambiente que establece la obligatoriedad de una evaluación de impacto ambiental estratégico”.

“Seguir avanzando con este proyecto de inyección de agua del acuífero además de ignorar la Ley N°25675 evade la participación ciudadana y violan desde: La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a la Constitución Nacional y Provincial Artículo 41º, también incumplen con la Ley Nacional N° 25688 Régimen de Gestión de Aguas y Violentan el G – 20/30; EL COHIFE; LEY PROVINCIAL N° 2120, la Ley N° 2581 entre otras”.

Adriana Leher señaló que “Si el agua no se controla y no se regula para garantizar sustentabilidad, ni achenses ni santarroseños tendremos agua en los próximos años, por esa razón queremos un estudio de ‘Impacto Ambiental Estratégico’, que se cumpla con la Ley, así lo dice el Código Penal que imparte la responsabilidad de no dictar resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o Leyes Nacionales o Provinciales”.

Finalizó expresando que “es necesario que se pongan a trabajar en políticas hídricas sustentables, ‘elaborar un Plan Hídrico para la Provincia’. Y con la urgencia que el tema amerita contratar empresas independientes del Estado Provincial a realizar un peritaje e informes técnicos acerca de las falencias del acueducto Rio Colorado para evaluar las estrategias necesarias de reingeniería y darle funcionalidad definitiva”.

