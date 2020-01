Delbonis perdió con Nadal y se despidió del Abierto de Australia

El español superó al argentino por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-1 en la segunda ronda del primer Grand Slam del año que se desarrolla en Melbourne.

El argentino Federico Delbonis (76to. en el ranking ATP) fue eliminado hoy en la segunda ronda del Abierto de Australia al perder ante el español Rafael Nadal, número uno del mundo, por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-1.

El partido tuvo una duración de dos horas y 31 minutos y Nadal jugará en la próxima instancia ante su compatriota Pablo Carreño Busta (30) quien venció al alemán Peter Gojowcyt (120) por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-4. Será la quinta vez que jueguen y en todas ganó Nadal.

Ahora sólo quedan dos argentinos en la tercera ronda de la competencia, el primer Grand Slam del año, y son Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (25).

El porteño Schwartzman, que viene de superar al español Alejandro Davidovich Fokina (88) jugará ante el serbio Dusan Lajovic (27) y Pella, que venció a al francés Gregoire Barrere (84) enfrentará al italiano Fabio Fognini (12).

