La calle Falucho en emergencia: permanecerá cerrada hasta que hagan el cambio total de cañerías

La Municipalidad de Santa Rosa resolvió este jueves la situación de emergencia surgida el lunes pasado cuando una camioneta cayó a un cráter. La arteria no será transitable hasta que se haga una obra con la que piensan dar una solución definitiva.

Arrancó como un pozo y una anécdota pero la situación es más crítica de lo esperado. Producto del cráter, del taponamiento, se desbordó la boca de registro de Uruguay y Falucho, lo que generó un río de residuos cloacales.

Lo primero que hizo la comuna local fue encauzar esos residuos en tubos y depositarlos en otra boca de registro cloacal. En el ínterin, las aguas servidas cayeron en los desagües pluvicales.

“Esto que hicimos es para solucionar el problema puntual de esta cañería”, le dijo el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Bergonzi, a Plan B.

– ¿Hay riesgo de otros hundimientos?

– No porque estamos bombeando el líquido cloacal de la cañería principal, que es la que se rompió, y los que surge de la otra cañería, la más chica, a la que están conectados los vecinos, es la que funciona bien por ahora.

– ¿En estos casi 4 días, que hicieron?

– Sacamos el líquido aguas arriba y la derivamos hacia otra boca de registro cloacal. Hubo un desborde inicial impredecible que por gravedad accedió a una boca de registro pluvial. Ni bien pudimos hacer el bombeo hacia el bypass, se derivó a una de cloacal. Luego, montar todo eso lleva este tiempo importante.

– ¿Se va a habilitar la calle?

– No, ahora esto va a ser provisorio y no vamos a tener ninguna posibilidad de habilitar la calle si no es cambiando la cañería más grande.

– ¿Y eso lo van a poder hacer en el corto plazo’

– Estamos trabajando para meter esta obra que nos surge ahora en la ley de emergencia con el fin de que una empresa recambie estas dos caudadas de ese colector principal. Y como vamos a hacer una gran excavación, vamos a tener que reemplazar una cañería vieja.

– ¿Los servicios a estos vecinos les funcionan?

– Los servicios funcionan porque la canearía menor, que se conecta a los vecinos, no se ve que haya colapsado. Hasta ahora están funcionando con esa cañería .En pocos días si todo se da, le vamos a tener que comnicar a los vecinos que va a haber alguna cuestión que prever para que no tengan un problema y no se le metan los líquidos adentro de las casas. En Falucho y Don Bosco apareció una cantidad de tierra impresionante que debe ser de arrastre de otros lugares.

– ¿La obra llevará meses?

– No nos queremos adelantar, la obra tiene un proceso antes de la realización y esperamos poder resolverlo en pocos días. La obra en sí puede tardar dos semanas, peor hay un proceso previo que no depende de nosotros, como que el caño que necesitamos no está en la ciudad y hay que pedirlo. Incluso nos decían que lo tienen que elaborar porque los proveedores que pueden hacerlo, no tienen stock – finalizó el funcionario.

