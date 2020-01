Piden la destitución de los jefes de la Comisaría de Eduardo Castex

Vecinos de Eduardo Castex convocan a marchar mañana viernes a las 20 horas a la Comisaría de Eduardo Castex frente a la seguidilla de hechos delictivos que vienen sucediendo en esa localidad. «Castex se ha convertido en tierra de nadie», señalan.









Mediante una convocatoria que se difundió masivamente a través de whatsapp, piden a la ciudadanía manifestarse por los hechos de inseguridad y solicitan al ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio di Napoli, que cambie a los responsables de llevar seguridad a los castenses.

«Salgamos el viernes a las 20 horas a pedirle al nuevo ministro que saquen a los jefes de esta comisaría. Tenemos miedo, hay cada vez más robos y los ocultan a todos», dice el mensaje.

Sobre esto último, periodistas del sitio ImpactoCastex denunciaron el «encubrimiento» de varios hechos delictivos ocurridos en los últimos meses en esa localidad. «Los casos de encubrimiento y las incontables mentiras por parte de los responsables del departamento policial entorpecen la labor periodística y suscitan en la población gran malestar al negar hechos delictivos», denunciaron.

«Desde este medio, siempre se buscó informar sobre todos los sucesos de relevancia local, pero desde el departamento de policía, los jefes David Bazán y Claudio Oses, han dificultado la tarea de informar a la población, negando y encubriendo varios delitos que aun perteneciendo a la responsabilidad de la policía de Castex, fueron comunicados por otros agentes policiales de diferentes localidades, y en varias oportunidades, gracias a la cooperación de los mismos damnificados», señalaron desde el medio local.

El mensaje que circula por las redes:

«Hola gente de castex. Tenemos que salir a la calle a manifestarnos por los graves hechos de inseguridad que están ocurriendo; salgamos el viernes a las 20:00 horas a pedirle al nuevo ministro qué saquen a los jefes de esta comisaría. Tenemos miedo hay cada vez más robos y los ocultan a todos: queremos que el ministro haga algo y pedimos por favor que nos manden buenos jefes policiales a castex; los ciudadanos de esta localidad no nos merecemos esto, hace tiempo que no nos mandan un comisario como la gente dónde trabajé y no esté prendido con los camioneros, y lo trans con otras cosas que hagan como que no pasa nada hacen la vista gorda y castex se ha convertido en tierra de nadie. Este viernes 24 a las 20 horas frente a la comisaría marchemos todos para pedir seguridad para nuestro pueblo y que saquen a estos encargados de la comisaría de castex.»

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios