El MoFePa pidió que Cambiemos no sea una “secretaría” de Ziliotto

El Movimiento Federalista Pampeano demandó que el espacio se convierta en “una oposición verdadera” y que los consensos los busquen con quienes integran al frente electoral.

Una de las principales autoridades del MoFePa cuestionó a los referentes de Juntos por el Cambio luego de que se conociera que tras la reunión con el gobernador, se manifestaran dispuestos a consensuar con el gobierno provincial.









Desde Movimiento Federalista Pampeano “instamos a los partidos con representación legislativa en cambiemos a ser verdaderos opositores”, dice el escrito de prensa firmado por José Vázquez.

“Nunca se va a poder ganar la provincia siendo la secretaría del poder ejecutivo en la legislatura”, aseveró y la frase da directo al presidente de la bancada de Cambiemos, Martín Ardohain y al de la UCR, Francisco Torroba.

“Debemos ser distinto, dar otra alternativa, no decimos oposición por oposición misma, pero no sirve consensuar un artículo para aprobar una ley, al oficialismo no le hace falta y a la oposición no le suma solo crea dudas”, pidió.

“El consenso a lograr, debe ser entre las fuerzas de cambiemos, determinar qué oposición queremos para así programar un proyecto distinto de provincia”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios