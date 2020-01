Fernández en Israel: “Necesitamos saber qué pasó por la memoria de los que murieron en la AMIA”

El presidente y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforzaron hoy el compromiso de ambos países con el esclarecimiento y la necesidad de “saber la verdad” del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.

El presidente Alberto Fernández y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforzaron hoy el compromiso de ambos países con el esclarecimiento y la necesidad de “saber la verdad” del atentado a la sede de la AMIA de 1994 y prometieron un mayor acercamiento para “aprovechar las oportunidades” comercio, turismo, tecnología y agricultura, entre otros.

Lo primero que Netanyahu hizo en su declaración a la prensa fue felicitar a Fernández por haber mantenido a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas, un reclamo de Israel y Estados Unidos que había generado tensión en el gabinete nacional por declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, antes de asumir.

Las palabras del primer ministro israelí fueron interrumpidas por un fuerte chaparrón, que golpeó tan fuerte en el techo de lona del jardín de inverno de su residencia que era imposible seguir escuchándolo.

Cuando la lluvia amainó un poco, Netanyahu bromeó con una sonrisa: «Es la voz de Dios”, dijo.

Al retomar su mensaje, el líder israelí volvió a felicitar a Fernández, esta vez por su “lucha en pos de la verdad en el esclarecimiento” de la voladura a la AMIA, una posición que luego el mandatario argentino calificó como un “compromiso inalterable”.

“Nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto. Fue nuestro compromiso y es nuestro compromiso. Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por la memoria de todos los que murieron ahí y en la Embajada de Israel. Ese compromiso es inalterable”, insistió Fernández.

El presidente argentino y Netanyahu hicieron una breve declaración ante la prensa, acompañados de sus respectivas esposas, Fabiola Yáñez y Sarah Netanyahu, y sin preguntas de los periodistas, antes de compartir un desayuno en la residencia del premier que duró alrededor de una hora

“Sé que es la primera visita, la primera de muchas. No tenemos dudas que podemos fortalecer la amistad y aprovechar las oportunidades que se nos abren en materia de ciencia, tecnología y otros ámbitos”, resaltó el anfitrión al recibirlo.

Netanyahu aprovechó la ocasión para informarle que está negociando con países africanos para que le permitan inaugurar vuelos más directos entre Argentina e Israel, y agradeció la actitud argentina de haber servido de refugio a muchos judíos que debieron huir del Holocausto.

Contó que la familia de su esposa Sarah sufrió en carne propia el Holocausto y algunos de los pocos que pudieron sobrevivir encontraron refugio en la Argentina.

Fernández, a su turno, destacó la “importancia” de la comunidad judía en Argentina, volvió a recordar a las víctimas del Holocausto, “esa tragedia que sufrió el pueblo judío pero dolió a todos” y mencionó “la propia tragedia de los argentinos, con una dictadura que se llevó a 30 mil personas, con torturas, exilios y persecuciones”.

“Yo siempre remarco que cuando la víctima era un judío, parecía más, porque nuestros genocidas fueron particularmente violentos con la comunidad judía”, relató.

En otro orden, instó a “profundizar” el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur e Israel, juzgó que “hay mucho para trabajar” entre ambos países y expresó su deseo de que “esto sea el comienzo”.

Delighted to welcome Argentinian president @alferdez who accepted my invitation to mark the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau. The attacks on Jews and Israelis in #BuenosAires remind us that we must fight antisemitsm and terror everywhere#UnitedinMemory75 pic.twitter.com/fh6vvvBA3d

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 24, 2020