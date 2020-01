Rauschenberger: “Es necesario que el Gobierno cuente con una herramienta legal para renegociar la deuda”

El diputado nacional, Ariel Rauschenberger, participó ayer de la reunión que se realizó con el gabinete de Hacienda para abordar el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, al que el oficialismo buscará darle media sanción la semana próxima.

El proyecto enviado por Alberto Fernández será tratado el próximo martes en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de la que Rauschenberger es vicepresidente segundo, y en la Comisión de Finanzas, que se constituirá el mismo día como un gesto al pedido realizado por la oposición, que ya manifestó acuerdo en general con el proyecto y que estaría todo dado para que sea aprobado en la sesión del miércoles.

Sin la presencia del ministro Economía, Martín Guzmán, en la reunión estuvieron por el Ejecutivo, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú. En representación de los diputados el titular de la Cámara, Sergio Massa, el jefe de la bancada Máximo Kirchner, Carlos Heller, Cristina Álvarez Rodríguez, Darío Martínez, Fernanda Vallejos, Itaí Hagman.

“La idea fue conocer los alcances del proyecto. Este es el instrumento legal que le va a permitir al gobierno nacional renegociar la deuda en moneda extranjera que en los últimos años creció brutalmente y que impone condicionamientos para el crecimiento del país», explicó Rauschenberger a Plan B Noticias.

«La argentina necesita esta ley para reestructurar esa deuda, pero no a costas de los argentinos», dijo el legislador del Frente de Todos y destacó «el gesto político de nuestro presidente de que pase por el Congreso. Algo que no sucedió con la toma de deuda durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri».









Rasuchenberger dijo que “Macri dejó la deuda en un 90% del producto interno. Además en moneda y legislación extranjera, esto quiere decir que litigas en Nueva York», expresó.

El proyecto «es un instrumento legal que permite la renegociación de la deuda en moneda extranjera. Necesario para iniciar el camino de crecimiento que necesita el país», resaltó el diputado pampeano.

Si bien tras la reunión no se dieron precisiones del proyecto, Rauschenberger se refirió a algunos de los alcances del mismo: “Las comisiones tiene una reducción importante en relación a otras reestructuraciones. Hablamos de un límite de nomas de un 0.1 % que pueden cobran los intermediarios”.

“Además faculta al Ministerio de Economía a la emisión de títulos y fijar las condiciones y plazos. Esto va a depender de cómo se vaya desarrollando la negociación”, dijo Rasuchenberger y añadió que «hay protección de los bienes del Estado».

«Se reafirmó la voluntad de pago y lo importante es que es una señal de respaldo interno a los acreedores», consideró el pampeano.

Sobre el rol que jugará la oposición, Rauschenberger anticipó que “ya se ha hablado con la oposición y hay consenso». La sesión se realizará el miércoles al mediodía.

-¿Y la deuda en moneda local?

– La deuda en moneda local se ha venido re perfilando. El gran problema es la deuda externa bajo legislación extranjera, fundamentalmente por los cambios que ha habido en los últimos 4 años.

«Tenemos que entender que tiene que ser una política de Estado. Es muy grande el peso que tiene la deuda en las condiciones que está actualmente el país”, remarcó.

-¿El diagnóstico es más grave de lo que se pensaba?

-Se está recibiendo el país en una situación mucho más grave de lo que se preveía. El problema es que hubo un endeudamiento muy fuerte y no se generó capacidad de pago. Es necesario que el gobierno tenga una herramienta legal para renegociar.

“Las medidas que ha tomado Alberto fueron para atender a los sectores más vulnerables pero sin desatender el problema de la deuda por las condiciones que impone para el crecimiento”, redondeó.

Consenso Fiscal

El mismo día, en el plenario de Comisiones, se tratará el proyecto del Pacto Fiscal que viene con media sanción del Senado y que sería incluido en el temario de la sesión del miércoles.

«Lo que hizo Alberto es firmar una suspensión de eso. El Senado ya lo aprobó y ahora falta que lo apruebe Diputados”, dijo el diputado pampeano.

“Aunque La Pampa no lo firmó, vamos a votar favorable para que se suspenda en un gesto de solidaridad con el resto de las Provincias”, añadió.

