Castañiera: “No tengo pensado hacer alianza con otro partido”

Nancy Fabiana Castañiera, que asumirá este lunes en el Concejo Deliberante, descartó hacer una alianza con otro partido o agrupación. Además, criticó las políticas de prevención de la provincia y municipio sobre alcoholismo y drogas.

Castañeira habló con el programa “Uno por semana de LU 100”, donde aclaró que es mentira que ella no quería asumir hace unos días atrás: “me avisaron el mismo día desde el Concejo que estaba la sesión para asumir y yo tenía que ir a un centro de salud porque no me sentía bien. Además me pareció un falta de respeto que te avisen con poco tiempo y ni siquiera podía invitar amigos o familia”.









La futura concejala que asumirá el lunes, señaló que ha trabajado como “niñera, empleada doméstica y hasta hace cuatro años que trabajó en la Dirección de Niñez y Familia”. Agregó que “no provengo de una familia que participa en política, pero como ciudadano tenemos que preocuparnos de todos los espacios y trabajar por el bien de cada persona”.

Destacó que Juan Carlos Tierno la invitó a participar en política: “me interesó especialmente porque siempre trabaje en el tema de la infancia. Hoy me siento feliz y con una responsabilidad mucho para trabajar para los vecinos y ciudadanos para a gente que necesita ser escuchada. Trabajare a puertas abierta y seguiré yendo a los barrios acercarnos a los vecinos.

Cuando fue consultada por si había hablado con alguien del Concejo para la forma de trabajar, expresó que “la verdad que todavía no he hablado con nadie. Así que mi primer día va a ser el lunes, igualmente conozco la carta orgánica y cómo va hacer el manejo dentro del Concejo. Ya el equipo lo tenemos armado y pude invitar a todos mis compañeros de Comunidad Organizada y familiares para el lunes ya que me avisaron con tiempo”.

Aclaró que en el Concejo: “Me voy a mantener sola con el partido que represento. No tengo pensado hacer alianza con otro partido”.

También fue consultada por la situación que viven los jóvenes en las noches santarroseñas y destacaron la muerte del joven en Villa Gesell. “aquí también hay problemas con el consumo de alcohol y droga, Tierno lo anticipó y el ciudadano lo sabe, pero muchas autoridades no lo quieren ver”

-Usted cree que el gobierno de La Pampa o el municipio trabaja como corresponde el viernes y sábado a la noche

-La verdad que no veo que hagan mucho. Tengo hijos adolescentes que me cuentan todo lo que ven, donde consigue alcohol fuera de hora u otras cosas y como las autoridades no van a saber y esto lo estoy viendo desde hace mucho tiempo y no se hace nada en serio. Pienso que algo turbio tiene que a ver, porque si uno adolescente sabe dónde está el alcohol, a que precio, como no vamos a saber los adultos. Además, estoy convencida de que necesitamos capacitar a todas las autoridades la gente en nocturnidad, en transito.

-¿los controles que se hacen no son positivos?

-Positivo no son, hoy en día todos saben si están haciendo operativos, ya todos se comunican y se van por otro lado, se avisan por Whatsapp.

