Asentamientos y oportunidad: la opinión de una de las corrientes políticas que integró el Frente Peronista Barrial

A poco de iniciarse la toma de terrenos y la consecuente construcción de viviendas precarias, la línea política interna que había llevado aire fresco al peronismo, se partió en dos. Muchos de los que se fueron, conforman hoy Kausa Popular.

Esta semana Plan B Noticias dio cuenta de la situación del asentamiento del barrio Santa María de las Pampas, donde quedan 6 familias en la absoluta precariedad e indigencia.

Ante esa nota, Kausa Popular, envió el texto, que en su totalidad, aquí se reproduce.

¿VALE TODO EN LA ACCIÓN POLÍTICA?

Hace aproximadamente seis meses, los medios locales dieron a conocer profusamente la noticia de que grupos de personas carenciadas, ocuparon terrenos en dos zonas de la ciudad: en calle Gobernador Duval al fondo, prácticamente detrás de lo que se conoce como La Isla de los Niños en el Centro Recreativo ubicado en la Laguna Don Tomás, y pocos días después en terrenos fiscales municipales (aparentemente), ubicados detrás del Barrio Santa María de Las Pampas.

Esta segunda ocupación de hecho de terrenos ajenos y/o fiscales, alcanzó a más de 130 familias, pero tenía una organización diferente, que contemplaba una división en parcelas de iguales medidas, y personas que oficiaban de “gerentes o administradores del espacio”, disponiendo el lugar que debía ocupar cada familia.









Al igual que en el caso anterior, se dieron razones de necesidad urgente de los ocupantes de encontrar un lugar para asentar una vivienda precaria, y ofrecían comprar los terrenos en cuotas. Pero en este segundo caso, se develó con mayor claridad la existencia de una dirección política de ese proceso de ocupación que recaía en personas que se autoidentificaban como pertenecientes al Movimiento Evita y que impusieron al nuevo barrio el nombre de MICAELA GARCÍA, las que a su vez pertenecían en el plano local al Frente Peronista Barrial, sector interno del Partido Justicialista.

Naturalmente, un hecho de tamaña trascendencia produjo una conmoción importante tanto hacia adentro del Parido Justicialista, que se encontró sin previo aviso y en medio del proceso de campaña electoral de las PASO nacionales (elección de legisladores nacionales por La Pampa y fórmula de Presidente y Vice), con ese hecho que provocaría opiniones encontradas, vinculadas mayormente a la dicotomía entre Legalidad vs. Legitimidad que sugerían las circunstancias. Mientras realizaban esta acción, reclamaban enfáticamente la “declaración de emergencia habitacional” a los diputados provinciales.

También es correcto recordar, que fue la última acción política antes del cismo que se provocara hacia el interior del Frente Peronista Barrial, entre quienes posteriormente decidimos la formación de un nuevo sector interno denominado KAUSA POPULAR, y quienes identificados mayoritariamente con el Movimiento Evita, decidieron permanecer en el Frente Peronista Barrial. Algunos debimos soportar internamente y públicamente acusaciones insólitas tales como “oligarcas”, “burócratas” y cosas peores, cuando en realidad el cuestionamiento mayor de nuestro grupo estaba dirigido a la ausencia de información de la acción a realizar –rayana en el ocultamiento-, que nos llevó a enterarnos de la misma por los medios, y fundamentalmente, a la creciente interferencia del Movimiento Evita en el desarrollo y toma de decisiones políticas dentro del Frente Peronista Barrial.

No negamos derecho alguno en aquel momento, aunque además de lo expresado, calificamos internamente el hecho como totalmente inconsulto e inoportuno, y éramos conscientes de que no respondía a necesidades reales de gente que estuviera en situación de calle o similar, salvo honrosas excepciones. La respuesta no se hizo esperar y fue dura. Desde la comodidad de encontrarse definida una diputación provincial para Leonardo Fabio “Tapera” Avendaño, actual Secretario General del Movimiento Evita en La Pampa, postulación por la que trabajamos TODOS oportunamente, se nos enrostraron motes absolutamente irrespetuosos e incoherentes con nuestras históricas posiciones políticas.

Pero la vida continúa, y una nota del 23/01/2020, efectuada por un diario virtual (Plan “B” Noticias), da cuenta de la precariedad en la que se encuentran inmersos los escasos seis (6) ocupantes actuales con sus familias, que piden a gritos que ALGUIEN los ayude, señalando reiteradamente la interlocutora del periodista –que se identifica como Gisela- que “No se acercó nadie ni antes ni ahora. Nadie. Necesitamos una ayuda”. “Estoy viviendo desde el primer día de la toma”. La nota periodística continúa dando cuenta detallada de las precarias condiciones de vida de esta familia y de las pocas restantes de entre aquellas que iniciaron la toma.

Los hechos son incontrastables. ¿Dónde quedaron las apelaciones a tantas consignas que ante la indiferencia actual aparecen como vacías de contenido?¿Qué finalidad REAL tuvo esa toma de terrenos, si a pocos meses y luego de expresarse que se iban a construir viviendas por sistemas prefabricados y que se iba a constituir una cooperativa y un montón de mentiras más, hoy la realidad es la que se muestra en la nota?.

Nuestra pregunta en consecuencia, es la que titula este comunicado: ¿TODO VALE EN LA ACCIÓN POLÍTICA?, y la respuesta es la misma que hemos tenido siempre desde que comenzamos a militar: POR SUPUESTO QUE NO. La acción política despojada de valores sustantivos y sobre todo a una postura ética, es muy parecida a una defraudación o estafa. Lamentablemente nuestra historia reciente está plagada de ejemplos de personas o grupos que se encaraman en la acción política para buscar una mejora en su situación personal o de sector, y entonces, comportamientos como el aquí descripto, pueden pasar a ser MAS DE LO MISMO y ser vistos con indiferencia.

Para quienes pensamos diferente, esto nos impone la conducta de no dejar pasar el tema, para que muera como muchas otras noticias, y revelar a la sociedad la calidad moral de quienes la representan, que habiendo dicho que se identifican con “los últimos de la fila”, hoy demuestran queno trepidarán en violar el contrato de representación que implícitamente suscribieron con sus votantes.

Kausa Popular Santa Rosa

