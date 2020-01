Jubilarse puede tardar casi un año: en La Pampa hay mil expedientes atrasados

Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Santa Rosa realizaron una asamblea para plantear la problemática: “Macri desmanteló el organismo y hoy jubilarse te lleva entre 6 y 11 meses”, dijo el delegado de APOPS, Leonardo de la Iglesia.

El trabajador de la UDAI Santa Rosa explicó que “hicimos la asamblea para hacer un llamado de atención porque tenemos un gran inconveniente que tiene que ver con los expedientes de las jubilaciones y pensiones. Esto no es un reclamo al gobierno actual, sino que viene de un plan sistemático que hizo la gestión de Macri para vaciar el ANSES, para colapsar el ANSES, y buscar finalmente la privatización”









“Disolvieron todos los sectores de cómputos y liquidación, incorporaron una mesa de cómputo…esto quiere decir que en muchas UDAI, como por ejemplo General Pico, se disolvió el sector de cómputo y se concentró solamente en Santa Rosa. Además, por cuestiones del mismo atraso, nos mandan expedientes de Río Negro y Neuquén”, contó a Plan B.

“Es decir Pico empieza un expediente y viene para que se liquide en Santa Rosa…lo mismo pasa con cualquier otra oficina, viene para que se liquide en Santa Rosa. Hoy tenemos 1.000 expedientes en espera. Lo que antes tardaba 60 días, puede llevar de 6 a 11 meses”, añadió.

Explicó que “en La Pampa tenemos solo a Santa Rosa liquidando, que recibe de Victorica, Guatraché y General Acha. La otra UDAI es General Pico, de la que depende Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear, y todos los expedientes llegan acá. Hay que ver la forma de solucionarlo darles la tranquilidad de que será como antes, donde se jubilaban en 30, 60 o lo sumo, 90 días”.

“La semana pasada una señora se quiso encadenar, es uno de los casos que se quedan sin nada. Nosotros le pedimos la baja laboral para que se jubile y lo que les pasa es que no cobran nada por 6 meses o un año. Esto es lo que denunciábamos cuando gobernaba Macri, que querían vaciar la ANSES. Se fueron y nos dejaron en este estado”, graficó.

“Les pedimos a las nuevas autoridades que pongan este tema en la agenda más cercana, más urgente, porque estamos hablando de los sectores más vulnerables del país. La semana pasada tuvimos casos terribles, de personas enfermas que no tiene dinero para medicamentos. Una mujer vino y dijo que si no le pagábamos, se iba a encadenar. Entendemos que no se soluciona de un día para el otro, estamos pagando las consecuencias de un modelo que fracasó, pero pedimos que hagan algo”, finalizó Leonardo de la Iglesia.

FOTO: Archivo Plan B.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios