Ley Micaela: Grotto recordó la obligatoriedad de la capacitación para las y los empleados públicos

La presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, destacó la aprobación, por unanimidad, del paquete de leyes para la prevención en materia de violencia de género.

«Empezamos cumpliendo nuestras promesas. Me pone muy contenta que el primer paquete de medidas que saca el Concejo como medidas propias, sean justamente tendientes a visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres», resaltó.









Esta mañana el CD aprobó esta mañana la adhesión a la Ley Micaela y la Ley provincial de erradicación de la violencia contra la mujer. Grotto dijo que «es fundamental para empezar a romper los estereotipos y los mandatos que nos dañan a las mujeres».

Además, ponderó que «todo el cuerpo deliberativo se haya puesto de acuerdo para sacar una ordenanza que plasma lo que nosotras y nosotros sentimos sobre algo que debe ser obligatorio».

-¿Con qué crees que tiene que ver esto?

– Con que estamos en un momento histórico. Nostras entendemos que es un momento donde tenemos que estar firmemente parados en el lugar que la historia nos ha puesto. Tenemos que promover estos cambios y la verdad que venimos trabajando muy bien entre todos concejales y concejalas. No hay disonancias sobre esta temática. Y eso es importante porque va a ser mucho más afectivo llevar adelante esa ordenanza si todos estamos de acuerdo.

– Si no hay voluntad de algún trabajador o trabajadora de hacer esta capacitación se va a publicar su nombre…

– Si. Nos pareció oportuno que se publicaran los nombres de quien no lo realizara porque esto es obligatorio. Y también se hace referencia a que se tomarán las medidas que tengan que tomarse en base a las leyes que regulan las acciones de los empleados municipales. No se debe dejar librado a la voluntad de cada uno hacer o no esta capacitación. No corresponde.

El inicio de las capacitaciones será después de la reglamentación de la ordenanza. «Le dimos 60 días al Poder Ejecutivo para la reglamentación», especificó Grotto.

