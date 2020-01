No cantó pero volvió (Caras y Caretas)

La asunción de Nancy Fabiana Castañiera fue una oportunidad para que Comunidad Organizada, el partido liderado por Juan Carlos Tierno, ganara la escena pública. El exintendente pisó el Concejo y nadie le pidió que se vaya, como le ocurrió en marzo de 2008.









Cortita como… La ceremonia de jura de Nancy Fabiana Catañiera no tuvo nada por lo que sobresalir. Leyeron el mensaje protocolar y lo culminó con el “Si Juro”. Si alguien esperaba una reivindicación de algún dirigente, se supone que se verá en su gestión (y en sus asesores). En 30 segundos se sacó el trámite de encima y se sentó en la banca.

¿Alguno de estos 4?: La concejala, que prefiere que le digan Fabiana, no dio a conocer el nombre de sus asesores, pero, puede que estén en esta foto. Tierno no será, está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos hasta 2023, Fonseca es diputada, Mauro Arias (de remera blanca) hizo prensa durante la campaña y hay una profesional “tapada” que puede que vistiera de gris.

Beso I: Catañiera fue saludada con afecto por Juan Carlos Tierno. En la foto salen dos personas que integrarían su equipo.

Beso II: con ropa florida y veraniega, la diputada Sandra Fonseca le desea lo mejor a su concejala.

Doble de riesgo. ¿Es o no es? No, no es, pero se parece. Más en esta foto. El hombre de Camisa de colores hizo murmurar a la prensa. ¿Qué hace Agustín García acá? Bien podría estar al lado de su suegro, pero no es el caso. El joven asesora a la concejala Analía Torres y nada tiene que ver con el novio de Winona y subsecretario de Seguridad Ciudadana de La Pampa.

Atento: Tierno siguió la discusión por la unificación de los proyectos para adherir a las leyes que obligan a los estatales a capacitarse en prevención de la violencia de género. En 2008, y en ese lugar, se terminó de configurar la caída de su gobierno.

¿Son o no son? Catañiera sigue sin anunciar a su equipo, motivo por el cual Cristina Lezcano se distanció de Comunidad Organizada, y le llegaron a pedir su destitución.

Se repetirá… Los 11 concejales y concejalas presentes, unidas detrás de la ley Micaela. Una postal de familia, de las de antes… pero, en cualquier momento, uno se pelea con otro, y se pudre el asado.

También es concjeala: la viceintendenta Paula Grotto bajó del estrado de presidenta del deliberativo y fundamentó su proyecto de adhesión a la Ley Micaela. Conjugaron las dos iniciativas, la otra era de Pablo Pera, para aprobar una ordenanza por unanimidad.

En la banca. El debut de Castañiera fue para coincidir con todos su pares en la necesidad de erradicar la violencia de género y para que la presidencia del Concejo sea la organizadora de la Semana de la Mujer, entre el 2 y 7 de marzo de 2020.

Tierno está “súper drogado”: si si, tal como lo lee. Lo confesó el ex ministro a varios periodistas antes de la jura de Catañiera… pero, siempre hay un pero, está drogado de “endorfina”, la droga de la salud. Contó que volvió a hacer ciclismo y que se siente dopado por la buena salud. El mismo Tierno dijo que el periodismo no existiría sin las palabras escándalo y polémica, por eso, aportó una declaración a la que le caben los dos vocablos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios