El MoFePa plantea cambiar la dinámica de la adjudicación de viviendas del IPAV

Desde el Movimiento Federalista Pampeano, manifestaron su preocupación porque sólo el 34% de los adjudicatarios cumple con la cuota del IPAV. Destacaron que se debe cambiar la dinámica de adjudicaciones y los interesados sean participe de la construcción o de la mano de obra de la vivienda.

Los representantes del Movimiento Federalista Pampeano Capital, enviaron un comunicado sobre la situación de las viviendas del IPAV: “durante la gestión anterior en la Cámara de Diputados, propusimos una ley de emergencia habitacional, en la misma planteamos que se involucren distintos organismos gubernamentales a los fines de dar contención y apoyo a las innumerables familias que solicitan una solución habitacional en nuestra provincia”.









Recordaron que propusieron: “reflotar un plan similar al EPAM (esfuerzo propio ayuda mutua), implementado por los gobiernos del Dr. Ismael Amit en los años 60”.

Se refirieron a las declaraciones del presidente del IPAV, Jorge Lezcano: “aseguraba que solo el 34% de los adjudicatarios cumple con su cuota al día, vemos como imprescindible cambiar la dinámica de la construcción y adjudicación de viviendas en nuestra provincia”.

Continúan indicando que “Entendemos que un plan de este tipo, u otras variables donde el beneficiario sea participe de la construcción de su vivienda o haciéndose cargo de la mano de obra, le dará un mayor valor ya que esta su esfuerzo involucrado, se disminuirían costos ya que serían los órganos estatales de obras y servicios públicos quienes realicen los planos y proyectos de las viviendas, y los propios interesados quienes con su aporte en mano de obra construyan sus viviendas”.

Finalmente expresan que “uego de 37 años de continuidad de un mismo signo político en el ejecutivo provincial, se hace imprescindible replantear la política habitacional del gobierno provincial, ya que depender de que los gobiernos nacionales envíen fondos para la construcción de 1000 viviendas por año o 600 como en los últimos 4 años, no solo no logran reducir la demanda de viviendas, sino no logran fomentar la solidaridad entre los beneficiarios, más la desidia en las autoridades que no hacen cumplir a los adjudicatarios el pago de la cuota”.

