Bongianino reconoció que una de las pruebas de los crímenes de Rancul “fue descartada como residuo”

El procurador general, Mario Bongianino, se refirió a la prueba recogida de las escenas del doble homicidio de Rancul que terminó en un basurero.

Bongianino reconoció esta mañana que parte del material de prueba «fue descartado como residuo», aunque aclaró que ya se había establecido que «no era de importancia para la causa».









Una de las pruebas del doble homicidio ocurrido en noviembre del año pasado en la localidad de Rancul, fue descartada por negligencia. Por el hecho fue desplazado del cargo el jefe de la Agencia de Investigación Científica de General Pico, Emanuel Morales.

Se trata de la causa que investiga el homicidio de Héctor Lappetina (88) y Jacinto Tallone (87), dos ancianos que murieron luego de ser brutalmente golpeados. El móvil habría sido el robo. Por el hecho fueron detenidos dos jóvenes, uno de apellido Pino de 24 años y el otro de apellido Quinteros, de 19 años de edad, como los supuestos responsables.

La Agencia de Investigación Científica de General Pico tiró a la basura prueba de esa causa, si bien se descartó que fuera de relevancia, dejó en evidencia la negligencia en el manejo del material probatorio. El organismo depende de la Procuración General, a cargo de Mario Bongianino, quien dijo a Plan B que «entre los indicios que se recogieron hubo alguno que se determinó no eran de importancia para la causa, y por negligencia, fueron arrojados a la basura. Lo que se pudo determinar fehacientemente es que esa prueba no era prueba trascendente para la causa», añadió.

Por otro lado, aclaró que «la prueba que sirvió para acreditar por la fiscal y el fiscal esclarecer el hecho delictivo está con la custodia como corresponde».

-Cuando habla de negligencia no es un decisión de descartarla?

-No. Fue una actitud negligente, un descuido. La prueba estaba en un envase que permitía la confusión con un residuo, entonces se descartó pensando que no tenía que ver con la investigación en curso. Pero se determinó que esos indicios, que nunca adquirieron estado de prueba, porque no fueron llevados ante un juez, eran secundarios.

-Lo tiraron a la basura…

-Si. Fueron descartados como residuos.

-No tiene ninguna relevancia para la causa?

-No tiene relevancia para el esclarecimiento, de acuerdo al criterio de los fiscales. Esto era una parte de la colecta de pruebas. En dos escenas, se colectan un montón de elementos, que la gran mayoría luego no tienen significación jurídica. Pero no se sabe si es o no importante. En este caso se determinó con la investigación posterior, atento a la negligencia mencionada antes, es que esos elementos no tenían significación para la causa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios