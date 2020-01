Djokovic derrotó a Federer y clasificó a la final del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic acabó por la vía rápida con el suizo Roger Federer (3) por 7-6 (1), 6-4 y 6-3, y luchará por lograr su octava corona en Melbourne Park en la final de este domingo.

“Sólo quiero pedir respeto hacia él por haber jugado el partido a pesar de como se encontraba físicamente. Estaba muy lejos de su mejor forma por las molestias”, comentó ‘Nole’ tras el partido.

Su rival en la final será el ganador del duelo de este viernes, entre el austriaco Dominic Thiem, verdugo de Rafael Nadal, y el alemán Alexander Zverev.

Roger Federer comenzó los primeros puntos a todo o nada, el suizo tuvo más saques ganadores y logró quebrarle el saque a Novak Djokovic en el segundo y cuarto game imponiendo su ritmo por sobre el del serbio. Federer dejó escapar el octavo, el cual era una gran posibilidad para cerrar el set. Se relajó y allí golpeó Djokovic para ponerse nuevamente en juego con un 4-5 en el marcador.

El de Basilea perdió toda la ventaja que había sacado en un principio. Tras el quiebre, el serbio mantuvo su saque e igualó el partido desde el fondo. Lejos de demostrar la solidez de los primeros games, el suizo fue testigo de la recuperación de su rival, el cual obligó a estirar el primer set hasta el tiebreak en donde finalmente, el serbio, que había comenzado con un 1-4 en contra, pudo recomponerse y cerrarlo a su favor. 7-6 (7-1).

Tras ser atendido por el personal médico en el descanso (Por molestias musculares en la pierna derecha), Roger Federer comenzó con muchos errores no forzados el segundo set, al mismo tiempo que la figura de “Nole” se agrandó junto a su confianza.

Pese a los fallos, el suizo logró retener el saque por varios juegos hasta que finalmente cedió en el décimo permitiéndole a Djokovic asegurar la segunda manga. Un serbio que con el correr de los puntos, y ayudado por la falta de consistencia de su rival, fue imponiendo su estilo y dominando el partido.

