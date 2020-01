Básquet 3 x 3: Estudiantes y All Boys caMpeones en la zona Santa Rosa

Los equipos de básquet 3 vs 3 categoría Sub 14, de All Boys en masculino y Estudiantes en femenino, se consagraron campeones santarroseños y quedaron clasificados a la final Provincial de los 20º Juegos Deportivos Pampeanos de Verano “Toay 2020”.









El certamen de la Zona 7 Santa Rosa se realizó en las instalaciones del Club All Boys.

*FINAL FEMENINO: Estudiantes 9 vs Belgrano 2.

Estudiantes jugó con Mercedes y Malena Frencia, Francesca Anconetani y Magdalena Erburu.

*FINAL MASCULINO: All Boys 13 vs Estudiantes 12

All Boys formó con Valentín Roldán Mangas, Lucio González Roveda, Benjamín Feijoo y Luca Bessano Regazzoli.

Durante los próximos días se llevarán a cabo las competencias clasificatorias correspondientes a otras disciplinas deportivas, a los efectos de constituir el equipo que representará a Santa Rosa.

La instancia Zonal es organizada por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa Rosa, en articulación con la Coordinación de la Zona 7 y la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de La Pampa.

