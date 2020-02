Desidia de Macri: abandonó 100 mil notebooks

El gobierno de Mauricio Macri dejó en estado de abandono más de 100 mil notebooks que debían ser entregadas a estudiantes, según lo comprobó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según el relevamiento del organismo público, la gestión anterior dejó abandonados en depósitos más de 100 mil computadoras y “otros insumos tecnológicos” que estaban destinados a programas educativos.

La SIGEN detectó más de 100 mil netbooks sin entregar por el gobierno anterior. Más información en https://t.co/9nsPLRwctQ pic.twitter.com/52W8oAhSQh — sigenarg (@sigenarg) January 31, 2020

Los elementos fueron encontrados en un galpón del Correo Argentino ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde días atrás se encontraron insumos de la obra social PAMI también en estado de abandono.

La SIGEN constató que los insumos tecnológicos fueron adquiridos entre 2016 y 2017 por lo que son considerados “obsoletos” y no podrán ser entregados a los alumnos.









El organismo reveló que miles de tablets, servidores, baterías y proyectores, entre otros artefactos, se hallaban abandonados en el depósito. Los programas a los que perjudicó el Macrismo con este abandono fueron “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.

“Resulta absolutamente inadmisible que la gestión anterior del Ministerio de Educación haya abandonado el avance de estos programas con tanto impacto social, vitales en la formación de nuestros jóvenes”, cuestionó el síndico general de la Nación, Carlos Antonio Montero.

“¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”, dijo años atrás el expresidente.

