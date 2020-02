“No te permite cerrar la etapa ¿Y si me lo largan?”

Benicio Fuentes, uno de los hijos de Aldo Horacio “Chueco” Fuentes, pidió que la justicia deje firme la sentencia a 35 años de prisión contra Manuel Lautaro Santillán.

El 12 febrero al mediodía “tenemos la audiencia donde ellos impugnaron o protestaron la condena”, explicó Benicio Fuentes, uno de los hijos de la víctima.

“Entiendo que es un derecho que les asiste a estas lacras, pero a nosotros no nos deja cerrar una etapa”, indicó en LU 100.









“Yo todavía no puedo hacer el duelo. No me he podido sentar a llorar al viejo. Esperamos que la sentencia quede firme. Siempre te queda el miedo de que pase algo ¿Y si me lo largan?”, indicó

Por último recordó que “cuando esta lacra se nos reía en la cara, me daba ganas de arrancarle la cabeza de una piña”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios