Nueva marcha por justicia para Nadia Lucero

Este sábado desde las 19 la familia convocó a una concentración en la p,; pero no nos olvidemos porqué ella hoy sigue luchando para salir de esa situación”, dijo su hermana Luján.

“No nos olvidemos de estas caras, de dos tipos misóginos. De un femicida que torturó durante horas, he intento quitarle la vida a una joven madre de dos niños. Y de sus encubridores, unos enfermos con tanto desprecio por la vida, que no le importó ni siquiera esconderlo en su casa, teniendo su nena en el mismo lugar y la otra cómplice, una mujer que no tiene la más mínima empatía con sus pares, tan psicópata como ellos”, añadió una de sus hermanas.









“No nos olvidemos que este tipo de personas no pueden seguir siendo parte de nuestra sociedad , porque corremos peligro todas nosotras ,nuestras hijas, hermanas, madres. Por ese motivo para recordarles que vamos a seguir luchando para que se haga JUSTICIA, para que éstos no sean otros casos más de violencia de género, sino los que marque una bisagra y se empiecen a implementar condenas ejemplares”, pidió .

“En menos de un mes dos casos extremos en La Pampa. El intento de Femicidio de NADIA LUCERO y No nos olvidemos por favor del femicidio de CAMILA GUEVARA, que no le dieron la menor oportunidad de luchar por su vida y murió en manos de otro violento”, finaliza el escrito en el que convoca a la marcha de este sábado.

Nadia Lucero fue salvajemente agredida por su pareja el 15 de diciembre pasado. Laureano González la golpeó, la hirió y en estado de inconsciencia, la dejó en el Hospital Lucio Molas. Luego se dio a la fuga y permaneció prófugo por más de 48 horas.

Lo atraparon el 17 de diciembre por la tarde en una vivienda del Barrio Santa María de Las Pampas. En el lugar detuvieron a los propietarios como encubridores, Claudio Reyna y su pareja.

A los 3 les dictaron prisión preventiva por 90 días. La mujer es la única que la cumple en su domicilio.

A González lo formalizaron por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, con alevosía y por violencia de género.

