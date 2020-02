Cuelle y el uso de agroquímicos: “la prohibición no sirve, la libertad absoluta tampoco, hay que buscar un punto de equilibrio”

El diputado provincial de la UCR, Marcos Cuelle, se refirió al ingreso a la Legislatura provincial el lunes 3 de febrero de los proyectos de prohibición de agroquímicos y de coparticipación para las distintas comunas, enviados desde el Ejecutivo provincial.

La primera sesión extraordinaria, convocada por el gobernador Sergio Ziliotto para tratamiento formal de los proyectos, será el miércoles 5 de febrero a las 10, donde ambas iniciativas se derivarán a las diferentes comisiones.









“Entendemos que ambos proyectos serán de mucho diálogo y debate, en virtud de que no se pueden imponer mayorías, en temas muy sensibles y que afectan a diferentes actores políticos y sociales. Esta será la posibilidad de generar un primer canal de diálogo, no solo con los nuevos representantes de la ciudadanía, sino entre ellos y la comunidad entera”, manifestó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

“En principio, la convocatoria ha sido para tratar estos dos temas. Hay un gran hermetismo sobre lo que contienen los proyectos en sí. Recién a partir del día 5 tendremos un borrador de lo que pretende el Ejectuvo Provincial. El gobernador ha dicho con buen tino que pretende que sean modificables, si es necesario, los proyectos, con lo cual está dando cuenta que todo sea aprobado por unanimidad y no por mayorías circunstanciales”, dijo Cuelle.

“A priori, pensamos que es un marco excelente y propicio para convocar a intendentes, a la Universidad a los gobiernos y a todos los que están relacionados con la coparticipación. En el caso de los agroquímicos, ya sea desde la propia Universidad, por su peso específico de conocimiento, hasta los productores que también tienen mucho para contar y los ambientalistas que están planteos sobre el impacto en la salud del uso de agroquímicos”, precisó el legislador.

—Integrantes del sector agropecuario manifestaron que podrían irse a otra provincia si se prohíbe la venta de agroquímicos…

—El problema de las prohibiciones son estas. En vez de trabajar para adelantar los posibles conflictos, vamos por la simple prohibición, generando este tipo de actitudes. Hay que entender la situación de quien produce, ante la posibilidad de la pérdida de su producción, cómo hace para sostenerla.

No se ha analizado qué sucede si el productor no cosecha, en las arcas públicas por el pago de impuestos. La verdad es que nos sorprende. Si bien entendemos que es insalvable lo que hizo Campo Limpio respecto a la falta de tener determinados centros de guarda temporaria de bidones de agroquímicos, entendemos que el gobierno se dejó estar en no ser más tajante en la necesidad de que debía estar concluido para el 28 de enero, que era la fecha límite y está generando una cuestión coyuntural para el productor, en cómo repercute en la producción de cereales en La Pampa.

—¿Tiene alguna postura definida con el uso de agroquímicos?

—Yo estuve trabajando en otro ámbito, en la municipalidad de Santa Rosa, respecto a una ordenanza en la cual se atendían las demandas de ambientalistas y la necesidad de los productores. Básicamente, hay dos aristas: una es el control estricto de la cadena de utilización de agroquímicos y la otra, la zona de amortiguación, donde se pone una restricción a áreas protegidas como las ciudades, espejos de agua, escuelas rurales, para que la fumigación terrestre o aérea, no afecte a la población.

Hay que buscar un punto de equilibrio. La prohibición no sirve, la libertad absoluta tampoco y hay que ir a una regulación. Ese punto de equilibrio estaría en ver cuál es la zona de amortiguamiento en el cual la deriva de los productos, no afecten la salud de la población. Por otra parte, hay personas que han estudiado más y que pueden dar cuenta si se mejora la producción y si esa mejora de la producción, no interfiere en la salud de la población en general. Pero serán cuestiones que debatiremos con todas las personas que deseen participar.

Prohibición de la venta de agroquímicos y la Fundación Campo Limpio

Cabe recordar que a fines de enero el gobierno pampeano prohibió la comercialización de agroquímicos la medida luego del vencimiento del plazo que tenían la Fundación Campo Limpio, que agrupa a todas las empresas que comercializan los agroquímicos, para la construcción de Centros de Acopios Transitorios de envases y trazabilidad de bidones, establecido en la Ley Nacional N° 27.279.

La prohibición se implementó por medio de disposición de la Subsecretaría de Ambiente, «en procura de arbitrar los medios necesarios para preservar la salud de los pampeanos y la tutela del ambiente», según señala el texto.

«El Gobierno Provincial dispuso prohibir la comercialización de todo tipo de agroquímicos hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley», comunicaron las autoridades provinciales.

La Fundación Campo Limpio no cumplió con los plazos estipulados y pidió una prorroga para cumplir con la construcción de los depósitos de acopio para bidones utilizados, pero esta fue rechazada por el subescretario de Ambiente, Fabián Titarell.

La disposición de Ambiente sostiene que “encontrándose incumplido el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios presentado por la Fundación Campo Limpio declárase operativo el artículo 10 de la Ley Nº 27279 y por ende prohíbase la comercialización de agroquímicos en jurisdicción de la provincia de La Pampa a todos los registrantes que la integran, conforme lo expresado en los precedentes considerandos”.

Se aclara en el artículo cuarto de la disposición que «la prohibición estará vigente hasta el momento en que la Autoridad de Aplicación disponga el cese del incumplimiento, previa habilitación y funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios correspondiente a la Fundación Campo Limpio».

En ese sentido, el Gobierno de La Pampa intima a Campo Limpio «a poner en funcionamiento el sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, debiendo presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos a los efectos de su aprobación, conforme lo expresado en los precedentes Considerandos, bajo apercibimiento de realizarlo la Autoridad de Aplicación a costa de la Fundación Campo Limpio”.

Desde el gobierno señalaron que la acción «tiene el claro objetivo de hacer cumplir la legislación vigente, protegiendo a través de ella no solo la salud de las personas, sino preservando la sustentabilidad de los ecosistemas productivos pampeanos».

Campo Limpio es una fundación creada por la Cámara Argentina de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes, y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, dedicada, como tantas otras, a construir una buena imagen de la industria agroquímica, y que debería encargarse de recolectar los contenedores de estos productos pero que no cumple con la legislación mínima.

