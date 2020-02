Horacio di Nápoli: “tenemos que perseguir mucho el comercio de drogas”

El ministro de Seguridad de La Pampa puso en funciones a nuevos comisarios en el área de Narcotráfico. Afirmó que mayoritariamente se consume marihuana y cocaína y no drogas sintéticas. “Esta una provincia muy chica. Me interesa que no haya droga en La Pampa y poder controlarla de la mejor forma posible”, dijo.

Luego de la asunción de las nuevas autoridades en el área de Narcotráfico de la Policía de La Pampa, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, brindó una conferencia de prensa y destacó la presencia de personal joven en el ámbito de las fuerzas de seguridad. “La gente joven tiene más fuerza para salir a la calle, para trabajar la parte operativa”.









“Cuando yo hago hincapié en esto, es porque la parte operativa es el ABC de todo, la policía tiene que andar mucho en la calle, pero no paseando, sino trabajando, haciendo controles de tránsito o en operativos de marihuana. Ser operativo es estar en la calle”, resaltó el ministro di Nápoli.

—¿A la par del aumento de población aumentan los consumidores de droga?

—Sí, es cierto eso. Aumenta el comercio, que es lo que tenemos que combatir. El consumidor es como un adicto al cigarrillo, al alcohol. Al consumidor hay que tratarlo y ayudarlo. Pero el que negocia con esto, porque todos sabemos que son pocos los que se llenan los bolsillos con este flagelo, como con el alcohol, hay que combatirlos.

Sobre el comercio de drogas hay penas más duras. Es cierto que la tenencia está penada, pero lo que tenemos que perseguir mucho es el comercio.

—¿Hay organizaciones delictivas armadas o son más improvisadas en La Pampa?

—Es improvisado. Armado, por suerte, no tenemos. Yo, ustedes saben hace muchos años trabajé en el conurbano bonaerense y la Justicia Federal y ahí había organizaciones. Y hace muchos años, imagínese hoy lo que debe ser en el caso de Santa Fe o Rosario. Estuve hablando con el ministro de Seguridad de Santa Fe, que tal vez nos venga a visitar y vaya si en un problema grande allá.

Igualmente, en La Pampa, no hay que descuidarse. Digo esto para que lo nuestro no llegue a ser lo que es Santa Fe. Tengo órdenes precisas del gobernador de cómo combatir el narcotráfico, de poner todo, sobre todo en el tema del comercio, que primero regalan un cicarrillo, luego venden y los hacen entrar en algo que no corresponde.

—¿Se ven drogas más elaboradas, en lo que es droga de diseño?

—No, tuvimos el secuestro de una pastilla, en Castelvecchio, en una fiesta electrónica pero no hemos advertido presencia fuerte de drogas sintéticas, sí de marihuana y cocaína. No lo digo relajado a esto, sino con mucha preocupación, si nos relajamos y no asumimos que lo tenemos, no podemos combatirlo. Tenemos que saber que los comisarios que acaban de asumir, tienen que combatirlo, más que ellos, ninguno lo sabe.

—¿Cómo se acompañan las tareas desde el ministerio?

—Por lo pronto, pusimos en el cargo a un subsecretario de lucha contra el narcotráfico, es una persona que tiene 30 años de experiencia desde adentro de la policía y que coordinó muchísimo, la parte del narcotráfico. Es un gran conocedor y un gran crítico de las formas en que se trabaja. Este es un trabajo ingrato y no se ve, como un test de alcoholemia, las investigaciones son largas, hay líneas telefónicas intervenidas y no corresponden muchos detalles. Esto no se ve. Ha pasado que hay investigaciones que llevan meses y en el momento que se allanó un lugar, se llegó y no había nada.

—La gente dice que los vecinos saben dónde se vende droga y la policía no, ¿es tan fácil saber dónde se vende droga en La Pampa?

—Si fuera tan fácil no habría droga en La Pampa y no estoy desmereciendo la información del vecino, que es con la que contamos siempre. El vecino tiene que saber que por ahí donde se sientan en una casa a fumar tres porros, no es el comercio. Es una acción privada, totalmente constitucional.

Distinto es que una persona venga en vehículo a vender a una casa y ahí se inicia una investigación, como se hizo en Santa Isabel o en Catriló, que andaba una persona en moto con una balancita de alta precisión vendiendo cigarrillos de marihuana. Eso es lo que hay que perseguir, más allá de evitar en la provincia el ingreso de droga, eso está sabido.

—¿Fumar en la casa un porro es legal?

—Sí, son acciones privadas. Yo no puedo invadirte tu privacidad, pero en la vía pública está penado. Dentro de su casa, una persona es libre de hacer lo que quiera, en la medida que no cometa ilegalidades.

—¿Cuentan con recursos tecnológicos y materiales para combatir este delito que se va actualizando?

—Estamos empezando a proveer tecnología y capacitación, que es por ahí lo que nos está faltando. Ahora estamos empezando a ver si adquirimos algún medio tecnológico, que no viene al caso decir cuál es. Estamos tratando también que las escuchas telefónicas lleguen rápido a La Pampa, ya que se hacen en Buenos Aires, para hacer inmediata la persecución del delito, que es el comercio. El cigarrillo que se ve fumar en la calle, en algún lugar fue comprado.

—¿Al crecer los consumidores crecen los clientes?

—Sí. Pararse en una escuela a regalar un cigarrillo de marihuana, no es regalar un chocolate. Tengo instrucciones del gobernador para ser muy precisos y eficientes con estas cosas. No podemos hacer procedimientos que sean nulos, porque no tenemos la firma de un testigo. Esto amerita una reunión permanente con la justicia federal, ya que los procedimientos los imponen ellos.

—En un contexto general, ¿cómo está La Pampa en el consumo y venta de estupefacientes?

—Es una provincia muy chica. Me interesa que no haya droga en La Pampa y poder controlarla de la mejor forma posible. No hay que mirar esto en el contexto nacional. Si nos comparamos con el conurbano o Santa Fe, no somos nada, pero a mí me preocupa y mucho y no tenemos por qué dejar avanzar la droga.

