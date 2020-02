Las vacunas de la meningitis faltarán hasta el mes de marzo

A partir del caso sospechoso de General Acha, Plan B consultó a Gustavo Vera, subsecretario de Salud, sobre la existencia o no de vacunas. El funcionario señaló que están discontinuadas y que las provee Nación. Estiman que en el mes de marzo se normalizaría la provisión en todo el país.

Vera dijo que las vacunas “están discontinuadas”. Aclaró que son provistas por Nación y que, según contacto con autoridades nacionales, la provisión de las mismas se normalizaría en el mes de marzo.









Consultado sobre si la provincia cuenta con suministros para atender esta emergencia, Vera señaló que “la vacuna no la compra Provincia, sino que las envía Nación. Se habló de que se enviarán todas juntas, para no discontinuar el Programa. Hay vacunas en Nación, pero las están sacando de la Aduana”, precisó”.

“Hay que recordar que la vacuna de la meningitis tuvo problemas el año pasado y tuvo mucha discontinuidad en todo su programa. Lo que sabemos, es que Nación está liberando las vacunas y cuando estén todas, recién se arrancará, no se hará de manera discontinua”, agregó.

“En este momento, está discontinuada”, reconoció. “Nación afirma que busca regularizar esta situación. No es raro que siga esta discontinuidad, hasta que se regularice, que sería en el mes de marzo, o quizás antes”, dijo.

Un poco de historia

En agosto de 2018, la gestión de Cambiemos con Mauricio Macri eliminó el refuerzo contra la meningitis, en el marco del ajuste demandado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptado y concretado por el macrismo, el entonces el Ministerio de Salud decidió quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la aplicación contra el meningococo. La medida se dispuso a pesar de la reciente aparición en distintas ciudades de múltiples casos de meningitis, en algunos casos fatales, como el ocurrido ayer en Rosario, con un adolescente de 17 años.

La medida es producto del recorte de 9 mil millones de pesos dispuesto por la cartera sanitaria para la provisión y puesta en marcha del programa nacional de vacunaciones y de entrega de medicamentos. El monto es casi la mitad de los destinado a esas áreas y el impacto de la medida podría traer consecuencias severas; deja en una situación de desprotección a preadolescentes y adolescentes, lo que a su vez podría derivar en un brote.

El calendario obligatorio indica que las vacunas contra el meningococo tienen cuatro aplicaciones, tres entre los 5 y 15 meses, y la última a los 11 años. Según Uboldi, Santa Fe no tiene “la cantidad de dosis como para abarcar ambos grupos” etarios. El problema viene de arrastre porque, según agregó durante una entrevista por radio LT8, “desde el año pasado faltan provisiones”.

Para Daniel Gollan, médico sanitarista y actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Cambiemos “está desmantelando el programa nacional de inmunizaciones”, que obliga al Estado a aplicar gratuitamente 19 vacunas en hospitales, salitas y centros sanitarios de todo el país. “Están destruyendo algo que era un patrimonio sanitario”, lamentó.

Durante una entrevista por Radio 10, el ex funcionario sostuvo que la medida es “parte de la reducción a la que el Gobierno se comprometió con el FMI” y subrayó que el recorte se aplicó en un momento “revuelto” en el ministerio que conduce Adolfo Rubinstein.

Según Gollan, la cartera sanitaria no solamente no entrega vacunas, sino que también “no está entregando descartables, no pagan programas de capacitación profesional y echó a la mitad de los 11 mil vacunadores, médicos, psicólogos, del programa Médicos Comunitarios”. “Hay proveedores a los que se les debe hasta un año”, reconoció el ex funcionario y denunció que lo que hace Salud es “decirle a los gobiernos provinciales que se hagan cargo del tema”.

