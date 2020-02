Meningitis: Salud toma medidas extraordinarias por el caso de General Acha

La determinación implicó la realización de tareas de quimioprofilaxis a casi 300 personas. Por el ajuste macrista en Salud, no habrá vacunas hasta el mes de marzo.

Desde el Ministerio de Salud se confirmó la evolución favorable de la niña de cinco años afectada por un cuadro de meningitis bacteriana y el establecimiento del Comité Epidemiológico en la localidad que, entre las medidas preventivas, avanzó con tareas de quimioprofilaxis que alcanzó a casi 300 personas.









El ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, confirmó que una niña de cinco años concurrente a la Colonia de Vacaciones del Plan Pro Vida de General Acha se encuentra afectada por un caso de meningitis bacteriana y, que por tal motivo, se decidió su internación en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa con evolución favorable. Del mismo modo señaló que por decisión del Gobierno de la provincia, luego de informarse del tema al gobernador Sergio Ziliotto, se definió instalar el Comité Epidemiológico en la mencionada localidad bajo la tutela de la Dirección de Epidemiología, a cargo de la doctora Ana Bertone.

El funcionario destacó que apenas surgido y transmitido el diagnóstico de la menor al gobernador, éste ordenó las primeras acciones y el viaje de los máximos referentes de la Dirección de Epidemiología a fin de tomar contacto con los familiares de la menor, las autoridades municipales y también con los familiares del resto de los asistentes a la Colonia de Vacaciones. Los primeros análisis “indirectos” indicaron el carácter de la bacteria tratándose de un meningococo, aunque el diagnóstico aún debe confirmarse definitivamente.

“La niña fue internada primero en el Hospital Padre Buodo y luego trasladada al Lucio Molas, la paciente se encuentra clínicamente muy bien y esa es una gran noticia” señaló Kohan. Hoy por la mañana se estableció el Comité Epidemiológico y luego de una reunión con el intendente Abel Sabarots y referentes del Ministerio de Desarrollo Social, se definió reunir en dos oportunidades para informar a los líderes y coordinadores de la Colonia y a los padres de los niños que hubieran tenido contacto con la menor habida cuenta que ésta, durante la noche anterior, había participado de una “pernoctada” como parte del programa de las actividades del Pro-Vida y también asistido a un cumpleaños según se conoció.

Por ese motivo se estableció que en las últimas horas la menor afectada estuvo rodeada de una importante cantidad de personas, por lo que desde Salud Pública se alertó a éstas sobre las pautas de alarma por si surgiera un nuevo caso. A la par las autoridades sanitarias comenzaron con la tarea de quimioprofilaxis otorgando una dosis de antibióticos a los eventuales contactos con el caso clínico. En ese contexto se concretó la asistencia a un total de 283 personas y podría continuar mañana, luego de tomarse una nueva reunión con los familiares de los niños asistentes a la Colonia de Vacaciones.

Por otra parte se decidió en forma conjunta, no suspender las actividades programadas y continuar con el desarrollo de la Colonia de Vacaciones. Dentro del mismo esquema preventivo las autoridades de Salud Pública decidieron crear consultorios específicos a modo de “alerta permanente”, ante posibles casos o síntomas que pudieran ser compatibles con sospechas de algo semejante. Los cuadros a tener en cuenta son de fiebre alta, vómitos, manchas en el cuerpo y malestar general.

Finalmente el ministro amplió que “no se trata de un caso atípico, es una enfermedad infecto contagiosa de denuncia obligatoria y que circunstancialmente puede aparecer. El hecho de que alguien esté vacunado contra el meningococo, no quiere decir que una cepa de éste a la cual esa vacuna no cubrió, no pueda ser contraída” explicó Kohan.

