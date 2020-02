Marino pidió la suspensión de Portezuelo del Viento

El senador Juan Carlos Marino pidió «la inmediata suspensión de la ejecución de la obra hidráulica Presa y Central Portezuelo del Viento», hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental integral de todas las zonas de la cuenca del Río Colorado.

Además, exigió la interrupción de la transferencia de los recursos de financiación de la obra a Mendoza y solicita al Poder Ejecutivo Nacional una evaluación de impacto socio-económico en toda la cuenca respecto del acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y la provincia cuyana, y que el informe sea remitido al COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) y al Honorable Senado de la Nación.

La realización de un estudio previo fue una cuestión convenida por las partes interesadas en el marco del COIRCO. Este comité cuenta con la representación de cada una de las provincias que comparten la traza del mencionado río (La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza), mediante sus gobernadores, en el Consejo de Gobierno –que a su vez es presidido por el Ministro del Interior Nacional-, y a través de los ministros provinciales, en el Comité Ejecutivo.

“Días atrás tuvimos conocimiento acerca del giro de unos 14 millones de dólares del Gobierno Nacional hacia la Provincia de Mendoza para la realización de la obra de Portezuelo del Viento. Esta situación supone un verdadero avasallamiento sobre las definiciones de las provincias, en el marco del COIRCO, toda vez que, para avanzar con la obra, se acordó que primero debe realizarse un estudio integral que tenga en cuenta toda la cuenca” explicó el legislador pampeano.

“Nuestra profunda preocupación por el futuro del Río Colorado no es infundada, se basa en antecedentes que los pampeanos tenemos frescos: los efectos colaterales de la construcción del dique y embalse “El Nihuil”. Quienes recorremos La Pampa conocemos las profundas injusticias que se han cometido con nuestro Oeste y sus pueblos. Localidades enteras han padecido un proceso de desertificación porque río arriba les han negado el acceso al agua, cuestión que se tradujo en falta de perspectivas de desarrollo productivo y la mella a la calidad de vida de sus habitantes”.

“La actitud del Gobierno Nacional de otorgarle un manejo discrecional de la obra a Mendoza es preocupante y expresa un tratamiento discriminatorio, donde parece haber provincias de primera y otras de segunda. No podemos aceptarlo, no importa de qué color político sea el Presidente de turno. El federalismo es algo que se construye con hechos, no bastan solo declaraciones altisonantes. Es por eso que pedimos que todas las decisiones que afectan a las provincias se traten teniendo en cuenta a todas las partes involucradas”.

“Tanto Macri como ahora Alberto Fernández están financiando el compromiso asumido por Néstor Kirchner, De Vido y Cobos en 2006. En ese sentido, los pampeanos hemos padecido un destrato crónico: todos los gobiernos nacionales desde el de Néstor Kirchner hasta el actual, pasando por el de Cristina Fernández y el de Macri, han perjudicado a La Pampa, en favor de las provincias vecinas. Se han priorizado los réditos políticos por sobre el desarrollo federal de nuestro país y la igualdad de oportunidades para sus habitantes. Debemos ser coherentes, un cambio de gobierno no modifica nuestra postura en defensa de los ríos pampeanos” finalizó Marino.

