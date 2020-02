Ríos: Nación interviene en las discusiones interjurisdiccionales de 3 provincias

El ministro del Interior, Wado de Pedro; su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Sante Fe, Omar Perotti; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, firmaron hoy un convenio marco para promover un plan director de obras en la región hídrica de los Bajos Submeridionales y así resolver las problemática de anegamientos y sequías que afectan a la población y la producción en las tres provincias.

«La decisión del Estado Nacional es la de participar, fomentar y ser un articulador de diálogo entre los gobernadores, en particular por las necesidades históricas que hay en nuestro país. Vamos a cumplir casi 40 años de democracia y todavía tenemos discusiones interjurisdiccionales y problemas entre provincias que se siguen en la Corte Suprema de la Nación», señaló De Pedro durante el encuentro que se desarrolló este mediodía en Resistencia, Chaco.









En ese sentido, resaltó que la voluntad del Gobierno Nacional y del presidente Alberto Fernández es «volver a poner en valor el sistema federal en el país» y subrayó que «estas iniciativas tienen que ver con la producción ganadera, la producción forrajera, con el consumo, con el valor de los alimentos de los argentinos y encontrar soluciones a los problemas concretos de la gente».

«Como Gobierno nacional nos comprometemos a potenciar el federalismo. Sabemos que no hay federalismo si en las provincias no hay producción, que no hay federalismo si no hay empleo privado en las provincias, que no hay federalismo si no hay igualdad de oportunidades y si el Estado no articula de manera inteligente para fomentar todas la áreas y regiones de nuestro país», ponderó Wado de Pedro en un encuentro en el que también estuvieron presentes el secretario del Interior, José Lepere; y el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles.

Por su parte, el ministro Katopodis señaló: «El mandato que nos ha dado el presidente es trabajar en el diseño de políticas federales donde las prioridades se definan articuladamente con cada gobernador y donde la distribución de los recursos genere igualdad y las mismas oportunidades en cada rincón de la Argetina».

