Vecina de Castex compró un Iphone por Mercado Libre y recibió una caja con una piedra

Una vecina de Eduardo Castex realizó la compra de un teléfono celular a través del sitio Mercado Libre pero en lugar del equipo recibió una caja con una piedra. La damnificada no obtuvo respuestas del vendedor ni tampoco de la platafomra y realizará la denuncia ante Defensa del Consumidor.

Según publicó un medio piquense y replicado en Impacto Castex, la vecina castense Claudia Testa giró el dinero para comprar un iPhone 7 Plus a través de Mercado Pago para un vendedor de Mercado Libre, que tenía una muy buena reputación dentro de la plataforma. Sin embargo, la clienta no tuvo más respuestas del vendedor y tampoco del sitio Mercado Libre. Testa no es nueva en las compras on line: ya hizo transacciones a través de ésta empresa y habían tomado todos los recaudos necesarios.









El vendedor en cuestión es “NYC STORE” que, según los datos de Mercado Libre, en los últimos 4 meses concretó casi 1100 operaciones de venta además de estar catalogado como “Platinium”. Esta categoría supone que es un vendedor totalmente confiable y que responde ante las dificultades de sus ventas.

Un familiar de Testa intentó comunicarse con Mercado Libre y no solo no obtuvo respuestas satisfactorias sino que también le bloquearon la cuenta y ahora no tiene como hacer el reclamo. Además, el vendedor tampoco le contesta los llamados o mensajes.

“Hoy no tenemos el teléfono luego de depositar una importante suma de dinero y tampoco nadie nos da una respuesta, ni el vendedor ni Mercado Libre, estamos haciendo la denuncia en Defensa al Consumidor y esperamos tener una respuesta a esta estafa”, dijo el familiar de Testa al portal Impacto Castex.

