Adolfo Sánchez, de Federación Agraria: “se tomó una medida muy violenta”

El integrante de la Federación Agraria de Hilario Lagos dijo a Plan B que la nueva ley “es recaudatoria” y pidió que se revean las zonas de fumigación. Reconoció errores de Campo Limpio y que algunos productores abusan de los agroquímicos.

Adolfo Sánchez, integrante de Federación Agraria de Hilario Lagos, dialogó con Plan B antes del inicio de la asamblea donde los ruralistas debatirán los puntos del petitorio que enviarán a Sergio Ziliotto para que dé marcha atrás con la medida del gobierno provincial. Reconoció que puede haber un abuso en el uso de los agroquímicos, pero aclaró que es necesario para los cultivos.

“Creo que se tomó una medida muy violenta. Si bien es cierto que todos somos responsables: productores, aplicadores y quienes venden agroquímicos. Desde hace 40 años que en nuestra zona, se intensificó el uso de agroquímicos por el cambio de paradigma productivo y se fueron acopiando bidones y nunca se hizo nada con eso”, dijo.

“Y de hecho, al no saber dónde ponerlos, aparecen bidones en lugares no adecuados, como los basureros, desagües pluviales y basureros. Eso es malo, estamos en defensa del ambiente, pero si no tenés un lugar dónde ponerlos, es imposible continuar. Recién vengo de Alta Italia y Campo Limpio estaban llamando productores y aplicadores para que se pueda rever la medida y poder controlar el ataque de isoca, que es violento en este momento”, afirmó. “También tengo noticias que se está construyendo en Colona Barón”, agregó.

—¿Por qué cree que Campo Limpio no cumplió con la construcción de centros de acopio?

—Creo que ha sido una irresponsabilidad de la Fundación Campo Limpio, que agrupa a los fabricantes. Yo, como representante de la Federación Agraria Argentina, creo que esta medida del gobierno provincial ha perjudicado a los pequeños productores.

—¿Estuvo leyendo la Ley de regulación de Agroquímicos que presentó el gobierno?

—La estuve leyendo y es una ley bastante recaudatoria. La ley tiene puntos muy buenos, porque se obligará a cumplir detalles que nosotros siempre veíamos, pero creo que tendrá que reverse es la distancia de pulverización en los pueblos, que son 500 metros en áreas terrestres y 1000 con avión. Yo creo que es mucho ese radio y van a quedar miles y miles de hectáreas sin producir.

—¿Qué opinión tiene de los productos agroquímicos?

—Los productos agroquímcos no son buenos. Se tienen que utilizar para aumentar la producción con mucho cuidado y no se ha tenido cuidado. De hecho, esto de dejar tirados los bidones en cualquier lugar, trajo este problema.

Luego, la ciudadanía no tiene conocimiento de muchas cosas. Charlando en una casa, una señor a se quejaba del glifosato que, si se administra con cuidado no es ofensivo, combatía las moscas con un insecticida, que es mucho más peligroso que el glifosato.

—¿Hay que cambiar las distancias de fumigación?

—Creo que con profesionales intervinientes en la fumigación y que se tenga en cuenta las condiciones meteorológicas, eso se solucionaría. Si el viento está a favor de la zona urbana, creo que se puede fumigar.

—¿Se puede pensar en otro modelo de producción que no esté basado en el cultivo de soja o trigo y sin agroquímicos?

—A los agroquímicos los están utilizando también los cultivos intensivos, como la horticultura. Siempre afectan a los grandes productores, de cultivos extensivos porque son los que más consumen y más envases vacíos dejan.

—¿Usted considera que se aplica mucho y se podría aplicar menos?

—Creo que sí. Los técnicos deberían trabajar más en aplicar menos. Hay técnicos que dependen mucho de la venta y por ahí se consume demasiado. Habría que tener un poco más de cuidado en eso.

—¿Se puede trabajar en un sistema mixto que no dependa de eso y en otro que sí?

—No solo la agricultura necesita de los agroquímicos La ganadería también. Los pequeños productores nos vimos perjudicados por un ataque de isoca que hubo en la alfalfa. Se comieron toda la alfalfa.

