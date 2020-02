Elecciones en el Directorio del ISS:  La lista 3 propone más contención para las y los jubilados y pago del recálculo

Para la y los integrantes de la Lista 3 el gobierno provincial debe empezar a saldar la deuda del recálculo jubilatorio. “Ziliotto tiene que tomar la posta, ahora que están pagando la deuda previsional en Nación”, indicaron.

En conferencia de prensa, Roberto Simpson y Oscar Ruggero presentaron las propuestas de la Lista Nº 3 para las elecciones en el Directorio del ISS en la rama de los jubilados civiles, que se llevarán a cabo el lunes 10 de marzo.

“La lista también la integra Graciela Giménez, de General Acha. Nuestra idea es fortificar la parte social. El Instituto no tiene ningún proyecto o plan de recreación para los jubilados. Otro de los puntos tiene que ver con la contención social y el seguimiento. Hay muchos jubilados solos, con hijos que trabajan en otros lados o no tienen hijos y necesitan un lugar de contención o en dónde expresarse”, dijo Roberto Simpson al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

“Otra lucha que estamos impulsando es la del recálculo jubilatorio. Es una lucha que viene desde hace bastante tiempo, porque hay una desigualdad contra otros jubilados. Esto comenzó en el año 1996, cuando el compañero Marín, para no pasar la caja a Nación, realizó cambios importantes, como el aumento de la edad, de 60 a 65 años, las mujeres de 55 a 60 años”, recordó.

“También se aumentó el porcentaje de aporte, la manera de determinar el haber. Ante se tomaban los últimos diez años para calcularlo, pero a partir del 96, se tomaron diez años y por cada año que se iba avanzando, un año más y se llegó hasta 24 años, estableciendo un haber que es una barbaridad. Por suerte, hoy en día se está nuevamente en los últimos diez años”, dijo Ruggero.

“La diferencia es fundamental, hay gente que gana $100 y otros $50, en las mismas condiciones. Yo me di cuenta de esto, cuando atendí a dos docentes en el Instituto y cuando se jubilaron, una en noviembre y otra en marzo. La de noviembre se jubiló con la mitad de la que se jubiló en marzo, la diferencia era que a una le tomaron 23 años para atrás y a la otra, los últimos diez años y el porcentaje de diferencia es enorme”, criticó.

“Yo, en un momento, le pregunté a Verna si iba a pagar el recálculo, cuando era gobernador y me dijo que cuando pagaran la deuda previsional, él la iba a pagar. Creo que la deuda previsional se está pagando y la decisión es de Ziliotto, de tomar la posta de Verna y que se actualicen los haberes y después se verá la parte atrasada”, afirmó.

—¿En la actualidad quién ocupa este lugar en el Instituto?

—Es la candidata de la Lista 2, Cristina Nemesio. La otra integrante, es Mirta Geminiani, que estuvo en el periodo anterior. Nosotros aspiramos a un cambio y presentar otras caras. Por eso pedimos a todos los jubilados civiles, pensionados y retirados de la provincia, que nos voten.

La elección será el lunes 10 de 8 a 12 horas en 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa.

—¿Pueden votar en estas elecciones otros jubilados?

—Si, también pueden votar los jubilados de Toay, que se acerquen al centro. Y lo mismo sucede en otras localidades cercanas a los lugares de votación. Si están en el padrón, pueden votar, estén dónde estén.

Las tres listas para las elecciones en el Directorio del ISS

Lista N° 1: Mirta Lidia Gemignani, Hyadee Costabal e Ilda Ester Casadei.

Lista N° 2: María Cristina Nemesio; Pedro Aníbal Peralta y Stella Maris Peralta.

Lista N° 3: Roberto Simpson, Elvira Graciela Giménez y Oscar Ruggero.

El acto eleccionario se realizará el próximo día lunes 10 de febrero, en el horario de 8 a 12 horas en la sede de la Unión, sita en calle Bolivia 655 de Santa Rosa, y en sus delegaciones de las ciudades de General Pico, General Acha y 25 de Mayo.

