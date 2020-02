Fabián Tittarelli: “no hicimos otra cosa que cumplir la ley, la movilización la deberían haber hecho en Campo Limpio”

El subsecretario de Ambiente del gobierno pampeano recibió a ruralistas quienes pidieron levantar la prohibición de comercialización de agroquímicos. En los próximos días se constatará si Campo Limpio construyó los centros de acopio. “Estuvieron nueve meses y no los terminaron”, señaló el funcionario.

Fabián Tittarelli evaluó como positiva la reunión con los productores y recalcó que el gobierno pampeano solo cumplió con la ley. Aclaró que no se está contra los productores y que harán inspecciones en los Centros de Acopio de Colonia Barón y Alta Italia, para ver si puede haber cambios en la decisión del gobierno a partir del lunes.









El subsecretario de Ambiente del gobierno de La Pampa, Fabián Tittarelli, dialogó con Plan B, al término de la reunión con representantes de la Agrícola Ganadera de La Pampa, quienes le solicitaron que se levante la prohibición para la comercialización de agroquímicos.

“Vinieron a entregar un petitorio, mostrar su preocupación por la situación y nosotros expusimos nuestro punto de vista, recalcando, una vez más, que no hemos hecho otra cosa que cumplir con la ley y lamentando que esta movilización no la hayan hecho en la sede de Campo Limpio, que han estado incumpliendo desde un principio y no a una dependencia del Ejecutivo Provincial, que siempre tuvo las mejores intenciones”, precisó el funcionario provincial.

“Siempre hemos dicho que no nos pone contentos para nada esta suspensión, pero que no nos quedó otra alternativa”, agregó.

—¿Qué dice el petitorio?

—Que reveamos la posibilidad de levantar la medida por las pérdidas que se están ocasionando en los cultivos.

—¿Cuál es la respuesta desde Ambiente?

—Nosotros entendemos su posición. Nosotros nunca estuvimos en contra del productor ni de la gente que comercializa estos productos en la provincia, pero no hemos hecho otra cosa que cumplir con la ley.

—¿Qué avances de obra tienen los centros de acopio de bidones en Alta Italia y Colonia Barón?

—Según Campo Limpio, iban a estar terminados en esta semana, en lo que queda del viernes, estaríamos en condiciones de hacer una inspección mañana, para ver qué medidas tomamos el lunes. Dejamos en claro una vez más que la pelota está en manos de Campo Limpio y que si no cumplen, nos vamos a ver obligados a tomar medidas también.

—Los productores argumentan que las medidas fueron exageradas, dicen que el gobierno tendría que haber controlado antes…

—Creo que han tomado la problemática de una forma muy sesgada, porque el Gobierno anunció en tiempo y forma cómo se estaban desarrollando las tareas. Gente que me entregó el petitorio, estuvo en la reunión hace tres meses con Campo Limpio, cuando los intimamos a que se pusieran a trabajar con mayor celeridad, porque no iban a llegar y eso salió en todos los medios. No pueden decir que no estaban enterados.

Nosotros cumplimos con lo que teníamos que cumplir, colaboramos en un inicio con todo lo que podíamos con Campo Limpio, acompañándolos a los municipios, dialogando con los intendentes. Estamos con la conciencia tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer.

—¿Dijeron algo de las áreas de fumigación? En la asamblea de productores dijeron que 500 metros era una exageración…

—No hablamos para nada de la nueva ley…

—¿Con cuántos centros de acopio listos se levantaría la sanción?

—Lo iremos a charlar con el Gobernador. En un principio habíamos hablado que si estaban concluidos Colonia Barón y Alta Italia, íbamos a dar un plazo mayor para que terminaran el de Macachín, porque habían tenido una serie de problemas con los galpones que habían estado seleccionando.

—¿Plantearon alguna medida de fuerza si no había una resolución inmediata?

—No, no plantearon eso, sí que tratáramos de rever la situación y que tratáramos de comprenderlos. Lástima que no nos comprendieron a nosotros, que no hicimos otra cosa que tomar la decisión que nos correspondía como estado?

—¿Pidieron reunión con el gobernador o el ministro de la Producción?

—No, para nada. No hablamos de la próxima ley, solo vinieron a pedir que se revea la prohibición de la venta.

—¿Es difícil construir un centro de acopio? Algunos productores han dicho que es un gallinero…

—Sí, es un gallinero prolijo, con un bañito y una oficina. Si te ponés a trabajar con dos personas, en 15 días se termina. Estuvieron nueve meses y no los terminaron.

—¿Fue una reunión positiva?

—No hubo agresión para nada. Las dos partes establecimos nuestra postura y aclaramos que sea un buen punto de partida, para trabajar en forma más firme en la protección del ambiente y el cuidado de las personas. Ellos también son involucrados directos y todos tenemos que trabajar para ese lado.

