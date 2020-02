Gustavo Vera: “la agenda ambiental se impone de abajo hacia arriba”

El referente nacional de La Alameda y la Multisectorial 21F participó del Encuentro por los ríos interprovinciales realizado en Santa Rosa. “La Sociedad Rural tiene como prioridad la máxima ganancia aun a costa de la tierra que explotan”, señaló sobre la discusión que se da en la provincia por el uso de agroquímicos.









“Es fundamental para la vida humana, es un encuentro interprovincial donde estamos preocupados por el uso, derroche y contaminación de los ríos interprovinciales, por la preservación del agua pura y contra la megaminería”, dijo sobre el debate que se dio en la Universidad Nacional de La Pampa.

“Participan personas que tuvieron un rol protagónico en Mendoza, que obligaron al oficialismo a la oposición a derogar una ley que habían sancionado para permitir la megaminería. Es crucial porque acá se generan las bases de confianza mutua y una plataforma común para poder pelear como el agua como un derecho humano y bien común”, añadió sobre las deliberaciones.

“De la manea que se pretende construir y administrar, la obra de Portezuelo es perjudicial para varias provincias. Hemos seguido atentamente el debate, hay mucha voluntad, compromiso y gratuidad de pelear por causa nobles que tiene con el derecho a la vida”, añadió.

Presiones. Gustavo Vera resaltó que “en los temas que tienen que ver con extractivismo o contaminación, es muy fuerte el lobby de los intereses internacionales, y es bastante común que haya presiones combinadas incluso en gobiernos populares para generar concesiones. Hoy hay mucha presión de EEUU, China y de los ingleses, por el litio, el glifosato, y la habilitación del frackng”.

“Si no hay una rebelión popular, la clase política no comprende. La agenda ambiental, se impone de abajo hacia arriba. La gente actúa con un criterio de sentido común, priorizando la vida y muchos gobiernos lo hacen cediendo e incluso capitulando a las grandes multinacionales”, aseveró.

Por último se refirió a la prohibición de comercialización de agroquímicos, que se levantaría el lunes 10 de febrero, dijo que “me parece muy bien que empiecen a cuidar el medioambiente y que en provincias como La Pampa se podría haber hecho antes. De parte de la SRA no me extraña su actitud, porque ellos no tienen como prioridad el bien común, sino la máxima ganancia a costa de lo que sea y ni siquiera les interesa cuidar el propio suelo que explotan”.

