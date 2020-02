Martín Navarro: “es como si el gobierno  se pelea con Camuzzi y corta el gas para toda la provincia”

El dirigente de la Comisión de Enlace aseguró que la medida del gobierno provincial de prohibir la venta de agroquímicos afecta seriamente la producción. Sostuvo que el glifosato se utiliza en todo el mundo. “Podemos perder 1000 kilos en un rinde de 2500 de girasol. ¿Quién se hace cargo?, ¿Los ambientalistas van a pagar esto?. Pedimos que nos convoquen para analizar la ley.”

Martín Navarro, presidente de la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa, adheridas a CARBAP cuestionó la decisión del gobierno pampeano de prohibir la venta de agroquímicos y aseguró que ocasiona un perjuicio grande a la actividad agropecuaria.









“Estamos justo en el momento de control de plagas y se produce un daño importante, que genera pérdidas para el productor, recursos de la provincia y la Nación, ya que entrarán menos divisas por esto”, dijo. “Esto es como si el gobierno provincial se pelea con Camuzzi y corta el gas para toda la provincia”, agregó.

“Con esta situación, para un rendimiento de girasol de 2500 kilos, si sigue esto, podés perder 1000 kilos y en 1500 kilos no pagás los costos de inversión. ¿Quién se hace cargo?, ¿Los ambientalistas van a pagar esto? Nosotros hicimos un esfuerzo para producir alimentos, para que tengas aceite en tu mesa, para que tengas el pochoclo o los caramelos o para que tengas el biodiesel. Estamos jugando a querer enfrentarnos y no lo van a lograr. Queremos seguir produciendo. Queremos explicar que no contaminamos. Hacemos rotación y si no sería un desastre el campo. Esto lleva a que si lo prohíben, vamos a hacer un monocultivo con una degradación de cultivos por necesidad. Yo convoco a todo el mundo a que vaya a trabajar al campo a ver cómo hace, cómo se orienta, quién los asesora y cuál es el tipo de producción que van a realizar”, dijo.

Para el dirigente agropecuario, no solo se contamina el ambiente con los bidones de plaguicidas. “No se tiran en todos lados ni se desparraman cosas. Este tema es serio para quien los vende, los comercializa y quien tiene que rescatarlos para no contaminar el ambiente. Pero la contaminación del ambiente se da por otras cosas. Analicen el nilón que se tira en el mundo o las bolsas de plástico que se tiran en el océano”, argumentó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

—¿Qué concepto tiene de Campo Limpio? Se han encontrado bidones en caminos vecinales o basureros… son altamente contaminantes.

—Si los bidones están lavados, esa contaminación habría que verla. Deben lavarse tres veces y agujerearlos para no volver a usar. Eso se hace. Algunos no lo harán y transgredirán la ley. El tema de los envases, es poder reciclar. Y muchos de estos bidones son reciclables.

La función de Campo Limpio era hacer toda la cadena y volver con los bidones desde el productor hasta la planta de molienda y ahí, vender el material para que todo el mundo fabrique lo que pueda, de acuerdo a la materia prima que entregamos.

—En la asamblea un productor dijo que había quemado bidones y los había enterrado, ¿conoce más casos de estos?

—Y puede haber más casos. Falta educación en realidad. Si vos viajás y tirás una colilla de cigarrillo, tarda cien años en degradarse.

—Pero en este caso, el agravante es que son productos tóxicos que pueden ser nocivos para la salud…

—Son fitosanitarios. En el tema de los agrotóxicos, La ANMAT y el Senasa tienen clasificados los productos de acuerdo a una banda de color y uso, y cómo se deben usar: a qué distancia del pueblo se fumiga y más. En el mundo lo usan, eso está.

En definitiva cuando se usa esta tecnología con el glifosato, que tanto le cargan, estamos produciendo alimentos para un mundo que está necesitado. Si no producimos alimentos, sabiendo que esto no contamina, porque hay un Colectivo Ecológico dando vueltas, sentémonos a conversar, ¿van a prohibir todo?

—¿Qué opina de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que ingresó a la Legislatura?

—Tiene muchos aspectos y debemos sentarnos a ver qué forma le damos para implementar la que mejor sea para la Provincia. Hay cosas que están escritas con las que no coincidimos. Esta ley la redactó el Poder Ejecutivo y la envió a los legisladores. Le pedimos a los legisladores que nos convoquen para el análisis de la ley para encontrar el punto de equilibrio entre lo que el ambiente necesita, el Estado necesita, la producción y los ciudadanos necesitan. La vaca produce metano, pero no contamina el ambiente, es la industria la que contamina el ambiente.

—El subsecretario de Ambiente es un especialista en el tema, ¿ha hablado con él?

—No, nunca. Yo presenté un proyecto hace cuatro años y medio para hacer un centro de acopio transitorio, por mi Rural de Realicó y nunca tuve la contestación de nada. No estamos hablando de 270 días. Necesitábamos la autoridad de aplicación de la provincia y no la tuvimos nunca.

