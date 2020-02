Chofer de Vía Bariloche se negó a salir porque no había descansado y lo echaron

Tras el vuelco del colectivo del grupo Vía Bariloche, la empresa intentó deslindar su responsabilidad por sus prácticas de explotación laboral: los choferes habían sido forzados a salir a la ruta sin descanso entre viajes. Ahora se conoció el caso de otro conductor de la empresa, que fue despedido por enfrentarse a la misma situación: “Yo me negué a salir porque estaba cansado y me echaron”.









A pesar de que la patronal buscó responsabilizar a los choferes por el hecho fatal del martes, no pudo evitar que se ponga en cuestión la práctica empresaria de explotación e incumplimiento del tiempo de descanso de los trabajadores.

En este contexto el portal periodístico 0223 de Mar del Plata realizó una entrevista a un trabajador despedido el pasado 16 de enero por negarse a salir a la ruta sin descanso.

El chofer, Esteban -uno de los despedidos de El Rápido que fuera absorbido por Vía Bariloche- dijo que los conductores “son rehenes” de la empresa y no reclaman sus derechos por temor a quedarse sin trabajo. “Yo me negué a salir porque estaba cansado y me echaron”, resumió el hombre, cuya situación ahora se encuentra en manos del Ministerio de Trabajo.

Además aseguró que los trabajadores del sector se encuentran en absoluta precariedad, situación que se mantiene a fuerza de amenazas con despidos en caso de que alguno hable o se anime a denunciar lo que ocurre. “No dormimos, no nos pagan los feriados, trabajamos sin franco”, enumeró el chofer.

El pasado martes un colectivo de dos pisos volcó en el kilómetro 93 de la Autovía 2, a la altura de Samborombón, Provincia de Buenos Aires. Dos pasajeras murieron y otras 13 personas sufrieron heridas de distinta gravedad. Una de ellas se encuentra internada en el hospital de La Plata, en estado crítico. En tanto, a una mujer de 65 años debieron amputarle el brazo izquierdo.

En medio de la tragedia, el acompañante del conductor reconoció que el chofer “se durmió”. “Lo dejé dormir dos o tres horas y después lo desperté para que maneje 100, 150 kilómetros, y se durmió”, relató.

