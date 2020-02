En diciembre y enero, la exportación de trigo fue récord

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre la base de información provista por la agencia marítima NABSA S.A., informó que en esos dos mees, que comparten gestión de Macri y Fernández, del país salieron 5,5 millones de toneladas.

El dato cobra relevancia dado que se trata del periodo con mayores envíos de la historia argentina en un contexto de suba de precios del trigo que se trasladó a la harina y, por ende, a los productos panificados de los comercios minoristas.









El documento de la entidad rosarina señala que solo en enero se exportaron 3,4 millones de toneladas de trigo desde los puertos argentinos gracias a la recuperación del caudal de agua del río Paraná (desde mediados de diciembre a la fecha se elevó un metro).

La BCR destaca además que casi la totalidad de los embarques trigueros están partiendo con destino al sudeste asiático, seguido por Brasil, África y Norteamérica, ante la ausencia de compras de Australia a causa de una feroz sequía.

A partir de marzo/abril se espera que Brasil acelere de manera significativa las compras de trigo argentino aprovechando el arancel externo del 10% del Mercosur dado que en esos meses el vecino país ya se consume casi la totalidad de la producción local.

Los últimos datos oficiales muestran que el sector exportador argentino tiene comprado alrededor de 13,8 millones de toneladas de trigo 2019/20 con una cosecha estimada por el Ministerio de Agricultura en 19,5 millones de toneladas.

En 2020 los especialistas prevén que las exportaciones de trigo alcancen los u$s 2.460 millones, casi u$s 80 millones más respecto a la campaña pasada, con un precio promedio internacional en torno a los u$s 195 por tonelada.

En este contexto, el 23 de enero el trigo tocó un máximo de 214 dólares por tonelada en el mercado local. Luego el valor del cereal se desinfló ante las negociaciones entre exportadores e industria molinera para abastecer el consumo interno.

Este viernes en la zona de Rosario el mejor precio ofrecido por el trigo disponible se ubicó en 195 dólares por tonelada, mientras que en el Mercado de Chicago (CBOT) cotizó a 205 dólares versus 193 dólares hace exactamente un año atrás.

La bolsa de harina de 50 kilos se vende actualmente a unos 1200 pesos. Cabe mencionar que en octubre pasado, antes de las elecciones presidenciales, el precio se disparó de 900 a 1300 pesos para luego ubicarse en una franja de 1000/1200 pesos.

En todo este periodo (de octubre a la fecha) el pan y los productos derivados del trigo y la harina siguieron registrando subas independientemente de los altibajos de precios de la materia prima y del congelamiento en las tarifas de los servicios públicos.

Los especialistas remarcan que la incidencia del trigo y la harina en el precio del pan se ubica en torno al 18% y que los mayores costos de los panaderos pasan por el pago de los servicios, salarios, cargas sociales, alquileres e impuestos.

Fuente: La Política Online.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios