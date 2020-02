Las fechas les importan a los involucrados. Y en este caso no tiene por qué ser distinto. A quien día a día tiene entre su lista de opciones a Plan B, le interesa que cuando ingrese, haya algo nuevo, más actualidad, la nueva espada de Damocles del periodismo.

La era digital permitió la ampliación de las miradas, las llegadas y hasta dio oportunidades laborales a muchas personas que tenían la vocación pero difícilmente encontraran un trabajo en los medios de comunicación tradicionales. Es simple, no hay lugar para todos en lo tradicional.

Un diario digital lo pone cualquiera, se escucha decir. Y es cierto, una mínima inversión y todo listo para comenzar. Falta conseguir audiencia y al captar el interés de lectores y lectoras, puede que se abran las puertas al financiamiento publicitario, cada vez más disperso ante tanta nueva alternativa. Pero sobre todo, hace falta constancia, trabajo e insistencia.









Es que la nueva era, trajo aparejadas nuevas costumbres: a los medios tradicionales, se les paga, el abono del cable, el precio de tapa. Solo la radio comparte la libre accesibilidad, con un receptor o un dispositivo móvil, que sirve para las dos formas de comunicación que solo demandan ganas de acceder a ellos.

Sectores libertarios suelen decir que con internet se acabó la mediación de los intereses de quienes forman la cultura y por medio de ella, permanecen en posiciones de privilegio gracias a la repetición de tradiciones, costumbres y sentencias del sentido común.

Y en parte es así. Pero, para quienes hacen esa trabajo, la desregulación de las leyes de la comunicación lo pone en la necesidad de estar minuto a minuto detrás de lo que pasa y a su vez, buscar la forma de llegar a fin de más.

Los diarios digitales que no son de los grandes medios, suelen tener esa lógica. Apertura informativa, pluralidad de voces y trabajo a destajo. Esas cualidades no siempre se encuentran en otros formatos. Se consigue a cambio del trabajo un salario, magro, medio o alto, que en un horario acotado, permite comunicar hasta donde los dueños lo dejan.

El digital tampoco es un estado ideal. Los independientes, dicho por no tener patrones, y los dependientes, también dependen de la torta publicitaria. Nada es perfecto y difícilmente lo sea.

En provincias como La Pampa, la publicidad oficial, de municipios, poderes legislativos y ejecutivos, provincial incluida, representa a uno de los mayores auspiciantes, que según la época, tendrá más o menos peso en el ingreso total. Sobre todo, en el período 2015 – 2019, donde lo poco privado que destinaba fondos a publicidad, tuvo que desviarlo a la subsistencia. Y muchos no lo lograron.

Y en esto, también se incluye a diarios de papel, canales de televisión, radios. Por supuesto, el mundo digital no puede escapar. Pero vale decir, que quienes manejan los fondos públicos, no los han utilizado, al menos con este medio, de manera extorsiva. Podemos discutir el cuanto, pero no ha sido trasladado al cómo.

Esta democracia liberal, que impera en el mundo occidental, se debe una discusión sobre le financiamiento de los medios de comunicación y la distribución de los dineros del estado. Algunos entienden que la libertad está garantizada cuando los trabajadores de prensa no tienen que pensar de donde sacar dineros para alcanzar una vida digna, como cualquier laburante.

Otros, como hizo el gobierno de Macri, piensan que el estado es solo para la patria contratista, los amigos, el capital financiero, las mineras, el sector agropecurario, las grandes empresas de servicios, entre otras. Son los mismos que ven como holgazanes, choriplaneros, vagos o mantenidos, a los que no tienen trabajo, a los y las empleadas públicas, y por supuesto, incluyen a quienes ejercemos este oficio.

El más osado, pude plantear que todos los medios sean de gestión pública, como ocurre con la educación, donde instituciones privadas son financiadas por el estado en su plantilla salarial y en muchos casos, son receptarios de los hijos e hijas de la más alta sociedad. Las más encumbradas se encuentran entre ellas.

La experiencia de Plan B no es ajena a esa realidad. Difiere en la concepción, las 4 personas que trabajamos, y eso no debe perderse de vista, es un trabajo que hacemos con placer, pero es un trabajo al fin. Nadie vive de la renta de tal o cual cosa, sino de su fuerza de trabajo.

La experiencia de Plan B, retomo, difiere en la concepción económica: lo que ingrese, más o menos, se distribuye de manera cooperativa e igualitaria.

Once años después del inicio, donde participaron periodistas que luego eligieron otros caminos, otros medios, e incluso algunas llegaron a ser funcionarias de gobiernos disimiles, ha consolidado un equipo que integramos Franco Armanini, Horacio Beascochea, Felipe Matamala Corvalán y el escriba de esta nota.

Contamos con las colaboraciones desinteresadas y permanentes del artista, militante y escritor Silvio Tejada, varios lectores que de manera constante escriben sus visiones de la realidad, que se publican a modo de columna de opinión, y el movilero incansable de Daniel Lucchelli.

También hacen un aporte invaluable las fuentes anónimas que suelen disparar publicaciones que surgen de lo imprevisto y que sin su confianza, difícilmente hubieran salido a la luz.

Hoy, a 11 años del 9 de febrero de 2009, trabajamos como un día cualquiera. Sin estar ajenos a los errores, Plan B sigue abierto las 24 horas a todas las opiniones. La diversidad nos enriquece. Y por qué no decirlo, es la que nos hizo un lugar en este mundo digital.

Gracias.

JJB

