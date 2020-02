Parásitos se quedó con el oscar a la Mejor Película y a la Mejor Película Extranjera

La lista completa de ganadores del Oscar 2020, es:

Mejor Película

‘Parasite’

Mejor actor de reparto

Brad Pitt (‘Érase una vez…. en Hollywood’)

Mejor película de animación

‘Toy Story 4’ (Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera)

Mejor corto de animación

‘Hair Love’ (Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver)









Mejor guion original

»Parasite’ (Bong Joon Ho y Han Jin Won)

Mejor guion adaptado

‘Jojo Rabbit’ (Taika Waititi)

Mejor cortometraje

‘The neighbors’ window’ (Marshall Curry)

Mejor diseño de producción

‘Érase una vez… en Hollywood’ (Barbara Ling y Nancy Haigh)

Mejor diseño de vestuario

‘Mujercitas’ (Jacqueline Durran)

Mejor película documental

‘American Factory’ (Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert)

Mejor cortometraje documental

‘Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)’ (Carol Dysinger y Elena Andreicheva)

Mejor actriz de reparto

Laura Dern (‘Historia de un matrimonio’)

Mejor edición de sonido

‘Contra lo imposible’

Mejor mezcla de sonido

‘1917’

Mejor fotografía

‘1917’ (Roger Deakins)

Mejores efectos visuales

‘1917’ (Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy)

Mejor maquillaje y peluquería

‘Bombshell’ (Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker)

Mejor película internacional

‘Parasite’

Mejor banda sonora original

‘Joker’ (Hildur Gudnadóttir)

Mejor canción original

‘(I’m Gonna) Love Me Again’ (Rocketman) Elton John y Bernie Taupin

Mejor director

Bong Joon ho (‘Parásite’)

Mejor actor

Joaquin Phoenix (‘Joker’)

Mejor actriz

Renée Zellweger (‘Judy’)

