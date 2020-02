Piden que la justicia reabra la causa para buscar el cuerpo de Andrea López

Al cumplirse 16 años del femicidio y desaparición de la joven Andrea Noemí López, organizaciones sociales y dirigentes políticos acompañaron a la familia en su reclamo. Se manifestaron en la Ciudad Judicial de la capital provincial.









La actividad contó con el acompañamiento de distintas organizaciones como Mujeres por la Solidaridad, la más antigua del feminismo provincial, Todas Somos Andrea, Mujeres Radicales, del Partido Humanista, del Partido Comunista, sectores diversos del peronismo y representantes institucionales como el secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablos Fasce, la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, la concejala Alba Fernández, el director de Cultura de Santa Rosa, Sergio Ibaceta y la senadora norma Durango, entre otras personas.

“Esta fecha para mi es dolorosa pero tengo que estar pidiendo justicia para que encuentren el cuerpo de Andrea y darle tierra. Agradecida siempre del periodismo y de las mujeres que siempre me han acompañado. Sin ustedes y ellas no sé si hubiera logrado lo que logramos”, señaló Julia Ferreyra, madre de Andrea López.

“Pido que sea buscada en la quinta que era de Mario Pinto, debajo de la pileta, porque cuando hicieron excavaciones no buscaron ahí, buscaron en otro lado. Pido por favor que sigan buscando, no puede haber salido con un cuerpo, no se la debe haber comido, así que tiene que estar enterrada en algún lado”, indicó.

“Pido que se abra la causa porque al no haber indicios de nada, la causa de la búsqueda está cerrada. Pido que alguien anónimo diga lo que puedan saber sobre lo que pasó”, añadió.

El hijo de Andrea López le dijo hoy a Plan B que “todo este tiempo es muy difícil, siempre hay que seguir adelante, luchando hasta encontrar el cuerpo”.

“Hace mucho tiempo que no hablo con él, por decisión propia, no tengo contacto”, dijo sobre la relación con el femicida y su padre, Víctor Purreta.

En 2014, la Justicia pampeana condenó a 18 años de cárcel al boxeador Víctor Purreta por el asesinato de Andrea, por entonces su pareja. Antes del femicidio, el boxeador la golpeó en reiteradas ocasiones. Durante el largo proceso judicial, se negó a dar datos sobre el lugar en el que habría escondido el cuerpo de Andrea

Juan Pablo Fasce, secretario de DDHH.

Mujeres Radicales.

Mujeres por la Solidaridad en una entrevista televisiva.

Militantes del Partido Comunista.

La viceintendenta Paula Grotto y la concejala Alba Fernández.

Colectiva Todas Somos Andrea.

La senadora Norma Durango.

Mujeres por la Solidaridad.

Julia Ferreyra.

Foto colectiva de varias de las militantes y dirigentes presentes.

Juilia y su nieto, el hijo de Andrea.

