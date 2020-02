Torroba y la ley de plaguicidas: “hay que compatibilizar el cuidado del medio ambiente, la salud y la producción”

El legislador provincial de la UCR cuestionó al gobierno pampeano y dijo que se podían haber tomado caminos alternativos a la prohibición de agroquímicos. Dijo que se escucharán a todos los sectores en el tratamiento de la nueva ley de plaguicidas.

“Hoy se nombraron las autoridades de las comisiones para el tratamiento de la Ley de Agroquímicos y se decidió hacer una reunión plenaria el jueves e invitar a las autoridades del Ejecutivo Provincial a escuchar los motivos y contenidos del articulado de la Ley”, dijo.









“Después convocaremos a todas las instituciones involucradas y que tengan interés. Necesitamos un tratamiento amplio, con tranquilidad, sin pasiones y sería bueno que todos los sectores que intervienen en esta ley puedan opinar”, agregó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

—¿El gobierno de La Pampa debió controlar más a Campo Limpio?

—Estamos hablando de poner en funcionamiento una ley que se votó en octubre de 2016. Han transcurrido tres años y medio al respecto, me parece que no hubo el control necesario de los responsables de los bidones porque si no llegaban en el tiempo, el gobierno debió haber generado alternativas diferentes que suplieran las responsabilidades y no poner en vilo al sistema productivo.

Todos sabemos del ataque de chinches y soca en la soja y el girasol. Y hacen falta fumigaciones para preservar esos cultivos. Con esta medida se obligaba a los productores a comprar los productos en otras provincias y eso significa que rompen con sus habituales proveedores, y que la plata sale de la provincia, afectando a las pequeñas agronomías de cada uno de los pueblos. Los grandes proveedores no se vieron afectados sus ventas. Creo que ha sido una decisión desacertada de la autoridad de aplicación, que a su vez, no han hecho los controles.

Si hay racionalidad, no se debe seguir obstaculizando el accionar de los productores. Hace falta entender también que es necesario cuidar el medioambiente, la salud de la población y la producción de alimento. Los dos grandes desafíos que tenemos son el hambre y la pobreza y el cuidado del medioambiente, debido al efecto invernadero. Hay que entender que la sanidad de las plantas es fundamental y el 95% del oxígeno que se producen es de origen vegetal. Necesitamos plantas sanas y plantas, porque cuando menos plantas hay, menos oxígeno hay y una forma de mitigar el efecto invernadero, es contar con mucha vegetación y plantas sanas.

—La gente tiene miedo de que los agroquímicos contaminen…

—Hay remedios que se pueden usar bien o mal. Hace falta la conciencia de que hay que utilizarlos con recomendaciones adecuadas, hacer un seguimiento permanente. Pero si usted levanta una cosecha y necesita una sustancia química para preservar el trigo, la soja, lo que hace es evitar los gorgojos le coman el trigo.

Hacen falta elementos que no afecten la salud. Este es el desafío, hay que buscar un equilibrio que nos permita producir sin afectar la salud. Convengamos que si la producción de alimentos baja, genera hambre y afecta la salud. Hace falta mucha prudencia y además estar atentos en forma permanente. Lo que hoy la ciencia detecta como algo que no puede dañar la salud y si el día de mañana detecta que puede haber un daño, debe sacar esos elementos del sistema productivo.

Un país que produce alimentos como el nuestro, los volúmenes de producción no lo llevan a la reflexión, pero los chinos y la India o Brasil, están atentos a lo que pasa en Argentina, porque son sus proveedores de alimentos. Hay que entender la necesidad de compatibilizar los objetivos de cuidar el medio ambiente, la salud y la producción.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios