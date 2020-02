¿Altolaguirre sumó 37 trabajadores desde que perdió las elecciones?

Esta mañana se conoció que 5 personas habían sido despedidas. La comuna informó que se trató de “finalización de contratos”. A poco de perder, metió a 25 empleados que quedaron en planta. Dos meses antes de irse, ingresaron otros 12.

Los y la concejala del FrePam estuvieron esta mañana en su salsa: pudieron tratar de ajustador a Luciano di Nápoli, un mote que les colgaron desde que asumieron en 2015 como parte de la alianza que a nivel nacional se llamaba Cambiemos.









Hoy denunciaron el despido de 5 trabajadores. Minutos después, la Dirección de Prensa informó que “no hubo despidos” sino que de una docena de contratos a término, decidieron no renovar 5. Entre ellos está el hijo de una ex funcionaria de Desarrollo Social de Santa Rosa.

Luego del cruce de información entre los dos sectores, Plan B pudo averiguar que en mayo de 2019, Altolaguirre tomó a 25 empleados o empleadas. Y que en octubre de 2019, sumó a 12 más.

Trascendió que por los primeros 25 trabajadores habría habido una discusión con Luciano di Nápoli, que a esa altura ya era intendente electo. Sin embargo, esas personas fueron ingresadas a planta permanente.

Este medio dio a conocer entre octubre y noviembre del ingreso de personal vinculado a la gestión de Altolaguirre, entre los que aparecían más de un hijo de un funcionario o funcionaria.

No eran dos, sino una docena de contrataciones. La gestión de Luciano di Nápoli decidió el 31 de enero pasado no renovar 5 de esos contratos. Consideró que en el área social se necesitaban más asistentes sociales y un abogado o abogada, ya que no cuentan con personal jurídico.

La información que trascendió esta mañana de ninguna manera inhabilita la condición de trabajadores de quienes quedaron cesantes a fin del mes pasado. Solo queda en cuestión la forma en que ingresaron y si lo hicieron por su vinculación con la gestión de Cambiemos que terminó el 10 de diciembre pasado.

