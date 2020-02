Hernán Pérez Araujo coincidió con Cristina en investigar la deuda externa tomada por el macrismo

Para el legislador pampeano hay que poner en marcha la Comisión Bicameral y revisar la deuda externa tomada con el FMI por Mauricio Macri.

El diputado nacional del PJ, Hernán Pérez Araujo, coincidió con la vicepresidenta de la Nación en que hay que revisar la deuda externa tomada durante la gestión de Macri.









En declaraciones radiales, Pérez Araujo recordó sus advertencias en la campaña electoral. “Nos estaban dejando una deuda monstruosa, nos estaban endeudando a cien años y comprometiendo el futuro de nuestros hijos”.

“Argentina se va a desendeudar en el transcurso de este periodo y del que viene y debemos hacer dos cosas: primero investigar, poner en funciones la Comisión Bicameral en el Congreso del seguimiento de la deuda, para investigar no solo por qué nos endeudamos, sino para qué”, afirmó.

“Porque si viéramos las obras, uno podría decir que uno se endeuda y se compra una casa, pero en este caso, a simple vista, no vemos los frutos de ese endeudamiento. Además, de eso, que también lo dijimos en la campaña, debemos trabajar porque la derecha está viva en la Argentina, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Para eso habrá que investigar y hacer, como decían ellos, que no vuelvan más”, dijo en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

Pérez Araujo se refirió a la exposición de esta tarde de Guzmán en el Congreso y dijo que tiene una tarea titánica por delante. “Son temas en los que uno no ha estado. Por suerte, en La Pampa no tenemos deuda y no tenemos que padecer estos pormenores. Y vale afirmarlo: algunas provincias como la nuestra no deben un dólar a nadie, cuando el Estado Nacional como otras provincias, sobre todos las afines al macrismo, se han endeudado monstruosamente, como Buenos Aires, Mendoza o Jujuy”, precisó.

Designación de Javier Schlegel en el COIRCO

Por otra parte, el legislador pampeano elogió la designación de Javier Schlegel al frente del COIRCO y dijo que, por estatuto, le correspondería la presidencia del Ente. “Javier Schlegel tiene una reconocida trayectoria en la materia es uno de los especialistas a los que el ex gobernador Carlos Verna manifestó, cuando solicitó que un pampeano presidiera el COIRCO. Quiero decir que será el representante del estado nacional y, por estatuto, es el presidente, en una presidencia rotativa y que por ahora tiene La Pampa”.

