La caza de Animales no Humanos y el Homicidio de Animales Humanos*

* Por Cecilia Domínguez. Hace casi un año escribí un artículo en relación a una denuncia penal que presenté en Diciembre de 2017 en la provincia de La Pampa. En la misma informaba que un hombre había llevado a dos menores a realizar actividades de cacería. Algo que se encuentra penado o por lo menos prohibido por la Ley Provincial 1.194 de La Pampa.

En virtud de haber visto un video en el cual se lo veía al niño montado arriba del jabalí apuñalándolo una y otra vez sin el menor remordimiento ante ese ser vivo que aún se encontraba agonizando, decidí realizar una presentación judicial ante la Unidad de Atención Primaria de Santa Rosa – La Pampa, Informar al Defensor del niño y a la Dirección de Niñez.









Para mi sorpresa, la denuncia penal fue desestimada y archivada a los pocos meses. A mitad del año pasado, puede ver que el niño aún continuaba cometiendo actos de cacería con algún mayor. Es decir, el estado pampeano no solo no tomó intervención en el hecho sino que aún el niño del cual estimo que podrá tener aproximadamente 8/9 años de edad, en la actualidad, continúa cazando.

Son sabidos y conocidos los daños psicológicos que causa este tipo de actividades, tanto en personas adultas como en niños. Entre ellos podemos encontrar la naturalización de la violencia, ruptura de los frenos inhibitorios, trastornos en la personalidad, posibles futuras conductas psicopáticas, etc.

El día 23 de Enero, en la Ciudad balnearia de Villa Gesell se produce el asesinato de Fernando Báez Sosa producto de un «un shock neurogénico” a raíz de continuos golpes en la cabeza que le propinaron 10 u 11 personas en lo que no puede configurarse más que un homicidio agravado. Un homicidio en el cual uno de los responsables es Matías Benicelli como uno de los principales autores del crimen, al cual se lo asocia por quien propinó continuas patadas en la cabeza y mencionó la muerte de Fernando con la funesta frase “caducó”.

Acaso no se comprueba de esta manera lo que ya vienen mencionando hace años especialistas que analizan la psicopatía de adultos cuando han cometido actos de maltrato animal? Acaso no está más que demostrado que la antesala al resto de las violencias ya sea de género, o cualquier otro tipo de violencia no comienza con la violencia dirigida hacia los ANH? Qué tipo de valores le ha inculcado este padre, Eduardo Benicelli, a su hijo? Qué tipo de valores se le está inculcando a este niño en La Pampa?

Para la Fiscalía pampana no fue un hecho “tan grave”, ruego que a futuro no se tenga que lamentar un femicidio o asesinato. Ruego que a futuro el Estado actúa y busque aún, que todavía hay tiempo, preservar su integridad física y psíquica, para que no debamos lamentar luego asesinatos de futuros Fernando Báez Sosa en La Pampa.

La responsabilidad del adulto mayor en casos de crueldad y maltrato animal, cuando es visto por niños, niñas y adolescentes:

