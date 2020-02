El partido “de Alberto” tiene personería provisoria

Referentes pampeanos del Partido por el Trabajo y la Equidad esperan alcanzar la habilitación definitiva en un mes.

El apoderado nacional de PARTE, Juan Carlos Pitrelli, señaló que “Estamos avanzando bien, seguimos afiliando. Ya tenemos la habilitación provisoria y en 15 o 20 días esperamos tener la definitiva», indicó Pitrelli.









“En el año 2012 Alberto Fernández pidió que se arme este partido. Desde entonces es nuestro máximo referente. En 2013 se armaron algunos distritos y desde 2017 somos partido nacional. En 2019 formados parte del Frente de Todos con Alberto y Cristina como presidente y vice”, añadió.

Los seguidores de PARTE arman un partido que el presidente de la Nación pidió pero al que el primer mandatario no está afiliado. “Alberto siempre siguió afiliado al PJ, en su momento lo cuestionaron por armar un partido paralelo. Lo conformamos porque es un lineamiento de él, y como todo partido, se constituye para disputar poder», agrego.

“En PARTE no hay peronistas, también hay radicales y socialistas. El presidente es Claudio Ferreño legislador en CABA y jefe de bloque de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta, el vicepresidente es el presidente de YPF, Guillermo Nielsen y otra de las referentes es Fernanda Gil Lozano, legisladora del ParlaSur», enumeró.

En la provincia, Miguel Ángel Chamorro es el presidente de PARTE. “Venimos trabajando de hace tiempo en el desarrollo del partido y seguimos afiliando”, indicó el referente pampeano.

– ¿Es difícil armar un partido como este con el desarrollo del peronismo en la provincia?

– No es tan difícil conseguir las afiliaciones porque hay mucha gente que se suma por lo que es Alberto. En La Pampa también se han sumado radicales y socialistas. Hay gente que es peronista y mucha que no lo es.

¿Se van a presentar a elecciones en 2021?

– Por ahora no tenemos nada, queremos conformar el partido y después veremos

Presos políticos. Juan Carlos Pitrelli se metió en la discusión que se dio a nivel nacional entre el kirchnerismo y sectores del gobierno de Alberto Fernández.

– ¿Tiene presos políticos el gobierno nacional?

– Son opiniones, y las respetamos, pero presos políticos no hay porque estamos en democracia. Podemos tener personas detenidas que no se le cumplen con determinados requisitos, que por su parte son opcionales. La prisión preventiva o no es una determinación que le corresponde a un juez.

– ¿Y las detenciones?

– Puede haber injusticias, personas que no tiene por qué estar detenidas, pero no son presos políticos, porque como dijo Alberto, él no tiene presos políticos, las determinaciones han sido tomadas por la justicia».

– ¿Cómo ves el gobierno?

– Nos encontramos con un escenario peor de lo que se creía y se avanza resolviendo los problemas más necesarios y más urgentes.

