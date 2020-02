Tittarelli: “se está estudiando una sanción económica a Campo Limpio”

El subsecretario de Ambiente de la provincia afirmó que se cumplió con la ley al suspender la venta de agroquímicos y que la medida fue elogiada desde Nación. Aseguró que es muy importante la forma en que se utilizan los plaguicidas. “Serán fundamentales los controles y las responsabilidades al utilizarlo”, dijo.

El subsecretario de Ambiente, Fabián, fue otro de los representantes del Poder Ejecutivo que se acercó a la Cámara de Diputados para explicar el proyecto de regulación integral de los plaguicidas.









“Este es un proyecto que marca un paso importante, es un progreso en cuanto a el cuidado del ambiente y la protección de la población. Responde a los requerimientos de la sociedad y también a la necesidad del Estado de ir aumentando la protección de los sistemas productivos y de la sociedad”, dijo a Plan B.

—¿Campo Limpio ya cumplió con la elaboración de los depósitos?

—Efectivamente. Ya están en marcha Alta Italia y Colonia Barón y están realizando viajes itinerantes para la recolección de bidones. Le hemos dado un tiempo para terminar Macachín y esperamos, ahora que se levantó la prohibición que se vaya aceitando la ley y se empiecen a ver resultados en el corto plazo.

—¿Cuál es el plazo para el Centro de Acopio en Macachín?

—No hemos dado un tiempo, pero estamos monitoreando permanentemente, es el mínimo posible y queremos que esté habilitado cuanto antes.

—¿Qué es lo que falta?

—Algunas definiciones con respecto a la utilización de uso de suelo por parte del municipio y cumplimentar algunas tareas de orden edilicio, pero tampoco es demasiado.

—¿Qué evaluación hacen de la prohibición?

—Yo creo que fue positiva. Lo que hizo el Ejecutivo es aplicar una ley que estaba vigente y que no dejaba otra opción. Por las repercusiones, yo vengo de estar en el Ministerio de Ambiente y en la Secretaría de Ambiente y fue llamativo, distintivo porque ninguna provincia hizo lo que hizo La Pampa y todos nos reconocen que era el momento de empezar a cambiar esta situación.

—Dirigentes de la Agrícola Ganadera hablaban de pérdidas económicas en la producción…

—No lo sé. Más allá de enojarse con el Gobierno por cumplir una ley, se tendrían que haber enojado con las personas que no cumplieron.

—¿Habrá una sanción económica a Campo Limpio?

—Se está estudiando y estamos trabajando en eso.

—¿Saben qué pasó en estos doce días con los bidones que venían de afuera y eran usados?

—Como efecto rebote, se han encontrado bidones en diferentes localidades, en caminos vecinales y en rellenos sanitarios. El tema es que siempre estamos con lo mismo. El que trae bidones de afuera para usar, en el momento que hay una ley que lo prohíbe, tampoco tiene un plan para hacer una remediación de esos bidones. Lo que está haciendo, a la larga es seguir contaminando.

—¿Esta ley impactará sobre el modelo productivo o se seguirá produciendo de la misma manera?

—La que vamos a tratar ahora va a impactar en las prácticas, en el modo de aplicar, en las distancias, en los controles y a la hora de ir a comprar un agroquímico, que no sea lo mismo que ir a comprar un bidón de agua mineral.

—¿Habrá asistencia a los municipios? El diputado Zanoli planteaba que aumentarán las responsabilidades con el control.

—Cuando uno se postula para ser intendente, tiene que tener en claro que debe tener un montón de responsabilidades y las responsabilidades ambientales, es de las principales, el lugar donde se producen los impactos. Vamos a tratar de dar todo lo que podamos a los intendentes, trabajar en conjunto con ellos, pero tienen que entender que son un eslabón más en la cadena de responsabilidades.

—¿Sintió presión el Gobierno con la protesta de productores?

—Yo particularmente no. La gente que me entregó el petitorio fue en forma educada y correcta. Presión no, lo hicimos con la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía.

—¿En la ley puede haber algún plaguicida prohibido?

—Hay uno prohibido hace tiempo atrás, que es el 24D, en una de sus formulaciones y eso siempre la Dirección de Agricultura lo está tratando particularmente. Pero son todos buenos o malos según la forma en que lo usás. Si lo usás en dosis correctas, con condiciones ambientales correctas, minimizamos en gran escala el impacto que tiene sobre el ambiente.

—O sea que el control es fundamental…

—Es fundamental y la responsabilidad de cada uno también es fundamental.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios