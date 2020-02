El SOEM reclamó la reincorporación de dos excontratados

Desde el gremio municipal dijeron que son dos las personas a las que no se les renovó el contrato y que iniciaron todas las instancias administrativas para lograr su reincorporación. Destacaron los canales de diálogo con el Ejecutivo comunal, pero aclararon que velan por los intereses de todos los trabajadores, “sean quienes sean”.

El sindicato de Obreros y Empleados Municipales brindó este mediodía una conferencia para tratar el tema de los despidos denunciados por la oposición.









Omar Rojas, Dora Parada y Martín Morales destacaron el buen diálogo con el Ejecutivo comunal a cargo de Luciano di Nápoli, pero aclararon que el gremio defiende a todos los trabajadores y que no dudarán en iniciar otro tipo de acciones, si son aprobadas por las bases.

La polémica se inició luego de la no renovación de dos contratos a Walter Reale y (hijo de la ex directora de Políticas de Género de la gestión de Leandro Altolaguirre, Carina Verdasco y de Belén Regalado.

Además, en conferencia, recodaron que Altolaguirre ingresó al municipio a más de 60 personas luego de que perdiera la elección a la intendencia. “Esta conferencia de prensa es para poner en conocimiento lo que está sucediendo con los contratos del municipio y fijar nuestra posición con respecto a lo que hemos desarrollado, respecto a las versiones públicas sobre los cinco despidos en el municipio”, dijo el secretario general del SOEM, Omar Rojas.

“Nosotros queríamos aclarar que desde diciembre del año pasado venimos reclamando por estos chicos a los que no les han renovado el contrato, sino también por otros compañeros que desde hace seis o siete años que venían reclamando, que están en una situación precaria y son los 247. El intendente Altolaguirre hizo una resolución dejando sin efecto este tipo de contratos y no se dio cuenta o no se fijó que dejaba a cuatro o cinco familias sin trabajo”, agregó.

“En diciembre nos reunimos con los concejales oficialistas del Frepam y los pusimos en conocimiento que quedaban cuatro o cinco familias sin trabajo. Hicimos una ordenanza en conjunto con el Frepam que era oficialismo y logramos que estos compañeros tuvieran su permanencia en el municipio, a pesar de que había una falta de renovación a partir del 1 de enero se siguió contratando con ese proyecto de ordenanza y quedaron en el Estado Municipal”, explicó en declaraciones al al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

“En referencia a los cinco contratos que dice ahora el Frepam que han echado, nos enteramos que no había una renovación de contrato a mediados de enero, con una persona con la que tenemos relación de amistad y dijo que habían dejado a su hijo sin trabajo en el municipio. Nos contó que a su hijo lo habían contratado en septiembre o octubre y que no le habían renovado el contrato”, afirmó Rojas.

“¿Qué hicimos nosotros? Apelamos al intendente porque tenemos buen diálogo, algo que nos sorprendió porque no tuvimos buen diálogo con el intendente anterior que nos recibió dos veces. Nosotros intervenimos en esta situación desde que tomamos conocimiento y logramos que se los contratara en el mes de enero, lo mismo que a otro compañero del Fonavi 42”, dijo.

“Ayer, en algunos medios se dijo que íbamos a implementar medidas de fuerza. La vamos a realizar agotados todos los medios administrativos y de diálogo. En el caso de una medida de fuerza, debíamos contar con el consentimiento de las bases. Por lo tanto, dijimos que como representantes sindicales sí podemos hacer todas las acciones necesarias, como ir al municipio y hacer una sentada. Incluso le pedimos al compañero que no le renovaran el contrato que fueran a pedir audiencia con el Intendente y darle fuerza a esto”, agregó.

“Por eso, en el caso de iniciar una medida de fuerza, debemos contar con el aval de las bases, de lo contrario no vamos a llevar una medida en contra de los trabajadores. Pero sí nos solidarizamos con este compañero, sea quien sea, es una trabajador más y tiene que estar contratado como venía siendo contratado. Acá no es por nombre o apellido que no se contrate. Nosotros decimos que es un trabajador y alguien lo contrató. El trabajador no tiene la culpa que lo hayan contratado y si es responsable, no tengan antecedentes, pueda estar en el estado municipal”, dijo.

—¿Puede haber contrato por un mes?

—Son contratos temporarios, en el marco de la ley 643, en los artículos 3 y 4 que les da esa facultad. Nosotros vamos a poner en conocimiento de la Subsecretaría de Trabajo la irregularidad y al ministerio de Trabajo de Nación, vamos a enviar una nota para ponerlo en conocimiento y seguir apelando a la decisión del Intendente se lo siga contratando.

—¿Son cinco los despedidos?

—Nosotros tenemos conocimiento de dos personas y un técnico en informática. Serían tres casos. Eso nos lo confirmaron verbalmente en Recursos Humanos, de las cuales una ya fue contratada, que es este señor de informática y quedarían esos dos contratos.

—¿El cuestionamiento que puede hacerse es que lo contratan por ser hijo de una funcionaria?

—Claro. Es Walter Reale, el hijo de la señora que nos llamó que era la Directora de Género en su momento (Carina Verdasco). La otra persona, es una mujer, Belén Regalado, pero no tenemos otra información. Nosotros seguimos dialogando y pidiendo información al Intendente y si no se renueva el contrato, que se revea esa situación.

A nosotros como trabajadores no nos importa sea hijo de quien, mientras sea responsable. Para llevar a cabo una medida de fuerza, debemos contar con el aval de las bases. Pero si hay que hacer una medida de fuerza, no vamos a dudar en hacerla, esté quien esté en el municipio. Nuestra tarea y responsabilidad es velar por el derecho de los trabajadores y no vamos a dudar en ningún momento de llevar a cabo las medidas que tengamos que llevar a cabo.

—Se han producido situaciones de tirantez con el gobierno municipal?

—No, tenemos diálogo y eso nos permite llegar a los funcionarios. El Secretario de Gobierno, desde un principio estuvo dispuesto a dialogar con nosotros. Hubo un montón de reacomodamiento, de gente que se quería ir de distintos lugares y por una cuestión de que fueron perseguidos mucho tiempo, no le daban el pase y no tenían horas extras ni adicionales. Todas esas situaciones se fueron arreglando.

Y la seguiremos arreglando a partir de marzo. Hay un canal de diálogo muy importante y nos permite solucionar el tema de compañeros que estaban relegados hace tres años, que estamos en esta conducción.

Por su parte, Dora Parada, destacó la buena relación con el Ejecutivo Municipal. “Tirantez no existió con esta gestión, al contrario, hay un canal de diálogo que era imposible en la gestión anterior. Todas las situaciones que se han ido sucediendo, producto de una nueva gestión, se han resuelto con muchísimo diálogo y acercando posiciones y presentar propuestas”, dijo.

“Nosotros cuando pasa algo nos acercamos al Ejecutivo con una propuesta alternativa, para buscar entre los dos buscar posibilidades, como hicimos ahora con los compañeros, porque sabemos que hay lugares donde se necesita personal. Queremos escuchar también al intendente, que tendrá sus fundamentos para tomar esa decisión y en esa escucha, encontrar una salida a los compañeros”, indicó.

“Recordemos que estos compañeros como otros, más de 60 fueron contratado posteriormente a las elecciones para cubrir compromisos políticos, sin tener en cuenta si el municipio estaba en condiciones de asumir estos sueldos o no o si eran necesarios, pero una vez adentro del municipio, a los trabajadores se los defiende”, agregó Parada.

—¿Altolaguirre incluyó a personas luego de que perdió la elección?

—Más de 60. Y eso fue contradictorio, veníamos hablando de pase a planta permanente de compañeros en tres tandas. Pero de enero a abril, se contrataron 37 personas y nosotros pedimos que pasaran a planta 66 compañeros que esperaban de años anteriores. Estas son situaciones que se dieron en el tiempo y nunca se fijaron si estos ingresos iban a perjudicar las arcas municipales.

—¿Están trabajando las 60 personas que ingresaron por compromisos políticos?

—Están todos trabajando. Muchos de esos, en planta permanente. El grueso del ingreso se hizo posterior a las elecciones, pero un año antes se hicieron incorporaciones masivas y estas incorporaciones involucraban personas que los unía algún vínculo familiar o afectivo de los funcionarios de la gestión anterior. Nosotros nos manifestamos en contra de eso, pero una vez incorporados, ya están trabajando y defendiendo sus derechos.

—¿Cuántos empleados tienen en la planta?

—No llegan a 2000.

—¿Creen que hay una persecución a estas dos personas?

—Creemos entender que no, pero si es así, vamos a velar por los compañeros. No vamos a dudar al momento de iniciar cualquier medida que sea necesaria, con tal de preservar los derechos de todos nosotros. Son compañeros que están en planta y tienen nuestro respaldo y a quienes no les han renovado los contratos, seguiremos apelando las instancias administrativas que hagan falta.

Por último, el asesor legal del gremio, Martín Morales, dijo que “para que no haya malentendidos, sin perjuicio del buen diálogo que hay con el gobierno actual, el gremio ha tomado los recaudos formales al efecto. Si bien hay diálogo permanente, se toman recaudos legales y formales. Hemos hecho la correspondiente presentación de notas, solicitando saber por qué no se renovaron estos contratos, sin perjuicio del diálogo que manifiestan los dirigentes”.

