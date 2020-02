La Intersindical pierde representación: el SOEM no asiste a las reuniones y no votó la terna del ISS

Esta mañana el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar Rojas, reveló que hace varios meses no asisten a las reuniones porque se hacen en el local de SIPOS, a quienes consideran “traidores”.

Rojas reveló que no votó a favor de la terna de la Intersindical ni de la de UPCN. “Hicieron reuniones entre ellos, pero nosotros no estuvimos. No estamos a favor ni en contra. Apelamos a que las decisiones se tomen democráticamente”.









El SOEM aclaró que no votó ni por la terna de la Intersindical, compuesta por Silvina Pellitero (APEL), Analía Apiz (Judiciales) y María del Carmen Ganora (Salud); ni por la de UPCN que postula a José Rodríguez, Silvia Gómez y Susana Tarditti.

Desde que el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias firmó una resolución con Altolaguirre para evitar la paritaria general y cortarse solo en la negociación del convenio colectivo de DAGSA, el SOEM llevó la discusión a la Mesa Intersindical, que se terminó lavando las manos, o lo que es peor, con su accionar, apoyando a uno por sobre el otro.

Cuando el SIPOS avanzó en soledad, dejando de lado al SOEM, ATE y UPCN, los municipales plantearon en el seno de la mesa que se debería discutir el tema.

Le reclamaron a sus pares de la Intersindical que le pidieran al SIPOS que respetara la paritaria, pero el gremio se negó a dar marcha atrás y siguió con las negociaciones con Altolaguirre.

Ante ello, Rojas contó que “avisamos que somos parte de la Mesa, pero que no podemos ir más a las reuniones porque se hacen en SIPOS, el sindicato que traicionó a todos los municipales”.

“Ellos se siguieron reuniendo y quisieron que con una llamada por teléfono acompañáramos la terna. No estamos a favor ni en contra, solo que no estuvimos en la discusión. Y apelamos a que las decisiones se tomen de manera democrática”, indicó.

Sobre su continuidad en la Mesa aclaró que no está en duda, que “compartimos los reclamos salariales pero siempre que se tomen de manera democrática. A las reuniones no vamos más si no cambian de lugar”.

La Mesa Intersindical muestra hoy una de sus peores caras: se pelean por un cargo en el directorio del ISS y permiten que un sindicato representativo no participe de las reuniones, tomando partido por un gremio que desconoció un ámbito paritario. Se supone que es, según lo ha repetido en más de una vez la dirigencia gremial, el único y adecuado en el que se deben discutir las cuestiones laborales y salariales.

