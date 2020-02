Con nuevos días de proyecciones, en marzo inicia la temporada 2020 del Espacio INCAA

Desde Espacio INCAA Santa Rosa informaron que la temporada 2020 comenzará en el mes de marzo con algunos cambios.

Las funciones serán los domingos a las 19,30 horas y los miércoles y jueves a las 20.









El precio de las entradas será de $60 para el público en general, mientras que para estudiantes y jubilados el costo de la entrada es de $30.

La programación del mes de marzo es la siguiente:

** Domingo 1 y 8

19.30h. / LAS BUENAS INTENCIONES

Dirección: Ana García Blaya

Elenco: Javier Drolas, Amanda Minujín, Ezequiel Fontenla, Carmela Minujin

86min / Apta para mayores de 16 años

Amanda y sus hermanos conviven alternadamente con sus padres divorciados. Pero un día, su mamá propone una alternativa fuera del país, lejos de la desprolija vida de su padre. Y a Amanda esta propuesta la pone en jaque.

** Miércoles 4 y 11 – 20h. / UNA BANDA DE CHICAS

Documental

Dirección: Marilina Giménez

Elenco: Chocolate Remix, Ibiza Pareo, Kobra Kei, Kumbia Queers, Las Kellies, Las Taradas, Liers, Miss Bolivia, Sasha Sathya, She Devils, Yilet

79 min / Apta para todo público con leyenda y reservas

¿Qué sucede cuando las mujeres hacen la música que ellas eligen?, ¿qué pasa cuando sus cuerpos sobre el escenario son agresivos y sensuales?. La escena musical argentina desde una perspectiva de género que rompe tabúes e invita a desnaturalizar el patriarcado.

** Jueves 5 y 12 20h. / EL PRÍNCIPE

Drama

Dirección: Sebastián Muñoz Costa del Río

Elenco: Gastón Pauls, Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado, Lucas Balmaceda, Cesare Serra

98min / Apta para mayores de 16 años con reservas

Chile, justo antes que Allende asuma la presidencia. Jaime, un veinteañero solitario y narcisista, acuchilla a su mejor amigo llamado El Gitano en un aparente arrebato pasional. Condenado a prisión conoce a El Potro, un hombre mayor y respetado, a quien se le acerca develando una profunda necesidad de cariño y revelando, a la vez, su feroz deseo de reconocimiento. Juntos establecen una estrecha relación de `amor negro`, como le llaman en la cárcel, lo que le permitirá a Jaime, ahora El Príncipe, descubrir los afectos y lealtades enfrentando al mismo tiempo las luchas de poder tras las rejas.

** Domingo 15 a las 19.30 y Miércoles 25 a las 20.

Drama

Dirección: Paula Hernández

Elenco: Luis Ziembrowski, Erica Rivas, Marilú Marini, Ornela D`Elia

107min / Apta para mayores de 16 años

Una mujer, Luisa, y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Una familia ritualista y endogámica. Abuela, hermanos, primos. Verano, sudor, alcohol, tradiciones. Un festejo de fin de año en la casona histórica familiar, es la encerrona calurosa y necesaria, para que los sonámbulos despierten.

** Miércoles 18 y Domingo 22 – 20h. / LA CASA DE ARGÜELLO

Documental

Dirección: Valentina Llorens

82min / ATP

Valentina, hija de Fátima, nieta de Nelly y madre de Frida reconstruye frente a cámara la historia de su familia. Los huesos de su tío, desaparecido en la última dictadura militar, son encontrados y su restitución abre una herida. Valentina bucea en el doloroso pasado familiar a través de cuatro generaciones de mujeres, descubre nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma.

** Jueves 19 y 26 – 20h. / LA MUERTE NO EXISTE Y EL AMOR TAMPOCO

Drama

Dirección: Fernando Salem

Elenco: Romina Paula, Osmar Nuñez, Susana Pampín, Justina Bustos, Antonella Saldicco, Agustín Sullivan

81min / Apta para mayores de 13 años

Emilia todavía está atravesando el duelo por la muerte de su mejor amiga y vuelve a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir sus cenizas al viento. Pero no es tan fácil despedirse de los fantasmas. Acaso ese sea el núcleo de esta historia: ¿cómo convivimos con aquello que ya no está pero que aún no podemos dejar atrás?

** Domingo 29 – 19.30h. / INSTRUCCIONES PARA LA POLIGAMIA

Comedia romántica

Dirección: Sebastián Sarquís

Elenco: Marcelo Mazzarello, Anita Pauls, Fabiana García Lago, Guillermo Pfenning

96min / Apta para mayores de 13 años

Fabiana busca quedar embarazada y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder lograrlo: conspirar con su amiga, manipular al marido, pedirle esperma a un extraño. Todo se pondrá en juego y cada uno de ellos cruzará límites llegando a lugares de sí mismos que en verdad desconocen.

